Ξεχωριστό βίντεο της Ρεάλ Μαδρίτης για την ανακοίνωση του Ντάμφρις: «Δεν είναι τένις...»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε έναν νέο τρόπο υποδοχής των μεταγραφικών της αποκτημάτων μέσα από τα social media, εγκαινιάζοντάς τον με τον Ντένζελ Ντάμφρις.

Οι «μερένχες» δημοσίευσαν στους επίσημους λογαριασμούς τους στο X και το Instagram ένα σύντομο βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό, οι φίλαθλοι στις εξέδρες φαίνονται να στρέφουν συνεχώς το βλέμμα τους από τη μία πλευρά στην άλλη, θυμίζοντας θεατές που παρακολουθούν έναν αγώνα τένις.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν είναι τένις, είναι ο Ντάμφρις τ», θέλοντας να αναδείξει τη δυναμική παρουσία και τα συνεχή ανεβάσματα του Ολλανδού μπακ.

Ο Ντάμφρις ξεκίνησε προπονήσεις στις αρχές της εβδομάδας και πραγματοποιεί τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο. Η ισπανική ομάδα κατέβαλε 20 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ για την απόκτησή του, προσθέτοντάς τον στις ήδη ολοκληρωμένες μεταγραφές των Μαρκ Κουκουρέγια, Ιμπραΐμα Κονάτε και Μπερνάρντο Σίλβα.

Παράλληλα, η Ρεάλ συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, έχοντας ως επόμενους στόχους τους Γιαν Ντιομαντέ και Ρόδρι. Οι συμφωνίες με τους δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πλέον απομένει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις ομάδες τους, τη Λειψία και τη Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να επισημοποιηθούν οι μεταγραφές.