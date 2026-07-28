Βινίσιους: Δεν του βγήκε η οδήγηση και... κατέληξε στα φυτά και έγινε viral

Ο Βινίσιους το τελευταίο διάστημα απολαμβάνει τις διακοπές τους μέχρι να επιστρέψει στην κανονικότητα και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την Ιταλία, επόμενος σταθμός για να περάσει τις διακοπές του, ο άσσος των «Μερένχες», είναι η Τζαμάικα. Εκεί ο Βραζιλιάνος αστέρας, βρήκε και άλλον τρόπο να γίνει εκ νέου viral, μετά την διορθωτική πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο του, αφού έχασε τον έλεγχο του αμαξιού γκολφ στο οποίο επέβαιναν αυτός και η σύντροφος του, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε φυτά.

Την αστεία αυτή στιγμή δεν ξέχασε να αποθανατίσει η σύντροφος του, Βιρτζίνια Φονσέκα, λέγοντας του: «Αυτό δεν γίνεται! Αγάπη μου, πρέπει να έχεις καλύτερη αίσθηση του χώρου. Ποιος νιώθει ασφαλής με τον Βίνι στο τιμόνι;».