Σπορ Ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης Άρσεναλ

Το πάνε στα άκρα Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους: «Ανανεώνεις ή πωλείσαι άμεσα»

Η «Βασίλισσα» ασκεί πίεση στον Βραζιλιάνο σταρ για το νέο συμβόλαιο, με την Άρσεναλ να παρακολουθεί και να «περιμένει στην γωνία».

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Βινίσιους δέχεται πιέσεις από την Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτεί το νέο συμβόλαιο, ενώ η Άρσεναλ καραδοκεί προσφέροντάς του... γη και ήδωρ.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η «Telegraph» οι κανονιέρηδες ετοιμάζουν επίσημη πρόταση τους μερένχες, ενώ το πρωί της Παρασκευής (1/8) ακολούθησε δημοσίευμα της «Μarca» η οποία ανέφερε πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει στείλει τελεσίγραφο στην μεριά του ποδοσφαιριστή για να αποδεχτεί την πρόταση ανανέωσης και έκανε ξεκάθαρο πως δεν θα υπάρξει καμία νέα βελτιωμένη προσφορά ή επιπλέον γύρος συζητήσεων.

Επομένως ή ο Βινίσιους θα δεχθεί την πρόταση της Ρεάλ ή θα πωληθεί σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο καθώς δεν θέλει να τον χάσει ως ελεύθερο στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Η «Βασίλισσα» θέλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και παρόλο που ο Βινίσιους παραμένει σημαντικός ποδοσφαιρστής για την ομάδα, η απόκτηση του Ντιομαντέ έγινε ως μια εναλλακτική λύση κορυφαίου επιπέδου εαν τελικά αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ. Από την άλλη, η Άρσεναλ πάει να... ξεπεράσει τον εαυτό της προσφέροντας στον 26χρονο επιθετικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία τους και ένα ποσό μεγαλύτερο κατά πολύ από αυτά που του προσφέρουν οι «μερένχες».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης Άρσεναλ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader