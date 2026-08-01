Το πάνε στα άκρα Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους: «Ανανεώνεις ή πωλείσαι άμεσα»

Ο Βινίσιους δέχεται πιέσεις από την Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτεί το νέο συμβόλαιο, ενώ η Άρσεναλ καραδοκεί προσφέροντάς του... γη και ήδωρ.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η «Telegraph» οι κανονιέρηδες ετοιμάζουν επίσημη πρόταση τους μερένχες, ενώ το πρωί της Παρασκευής (1/8) ακολούθησε δημοσίευμα της «Μarca» η οποία ανέφερε πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει στείλει τελεσίγραφο στην μεριά του ποδοσφαιριστή για να αποδεχτεί την πρόταση ανανέωσης και έκανε ξεκάθαρο πως δεν θα υπάρξει καμία νέα βελτιωμένη προσφορά ή επιπλέον γύρος συζητήσεων.

Επομένως ή ο Βινίσιους θα δεχθεί την πρόταση της Ρεάλ ή θα πωληθεί σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο καθώς δεν θέλει να τον χάσει ως ελεύθερο στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Η «Βασίλισσα» θέλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και παρόλο που ο Βινίσιους παραμένει σημαντικός ποδοσφαιρστής για την ομάδα, η απόκτηση του Ντιομαντέ έγινε ως μια εναλλακτική λύση κορυφαίου επιπέδου εαν τελικά αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ. Από την άλλη, η Άρσεναλ πάει να... ξεπεράσει τον εαυτό της προσφέροντας στον 26χρονο επιθετικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία τους και ένα ποσό μεγαλύτερο κατά πολύ από αυτά που του προσφέρουν οι «μερένχες».