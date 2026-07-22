Θρίλερ με Χεζόνια: Η Ρεάλ κρατά το «κλειδί» και το NBA παραμένει στον αέρα

Η υπόθεση του Μάριο Χεζόνια εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σύνθετα μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού, με το μέλλον του Κροάτη φόργουορντ να παραμένει αβέβαιο, παρά την επιθυμία του να επιστρέψει στο NBA.

Ο 31χρονος ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, πως σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης που αφορά αποκλειστικά μεταγραφή στο NBA. Ωστόσο, σύμφωνα με τη «Marca», το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που προβλέπει η συμφωνία δεν έχει ακόμη καταβληθεί, ενώ δεν υπάρχει ούτε επίσημη πρόταση από ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος.

La salida de @mariohezonja del @RMBaloncesto no será tan fácil y apunta a culebrón. https://t.co/yLOGxIblfC — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) July 22, 2026

Το συγκεκριμένο δεδομένο δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στη Ρεάλ. Η ισπανική νομοθεσία και οι κανονισμοί της ACB προβλέπουν πως η κοινοποίηση της αποχώρησης και η πληρωμή της ρήτρας πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που αυτό δεν έχει συμβεί, οι Μαδριλένοι εξακολουθούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της υπόθεσης.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του Χεζόνια φέρονται να έχουν προσεγγίσει τη διοίκηση της Ρεάλ, προτείνοντας ακόμη και μεγαλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρησή του. Παρ' όλα αυτά, η «βασίλισσα» δεν υποχρεούται να συναινέσει, εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι του συμβολαίου.

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές στο NBA δεν δείχνουν τόσο ελκυστικές όσο περίμενε ο Κροάτης. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως οι περισσότερες προσφέρουν μη εγγυημένα συμβόλαια, κάτι που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του έμπειρου φόργουορντ.

Η αλλαγή εκπροσώπησης και η συνεργασία με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως μέχρι στιγμής η αγορά δεν έχει προσφέρει την ευκαιρία που αναζητούσε.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το ευρωπαϊκό σενάριο. Αν ο Χεζόνια καταφέρει να υπογράψει αρχικά σε ομάδα του NBA και στη συνέχεια μείνει ελεύθερος, θα μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε σύλλογο της EuroLeague, καθώς η ρήτρα αποχώρησης από τη Ρεάλ αφορά αποκλειστικά μετακίνηση στο NBA.

Με αρκετές κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, η υπόθεση του Κροάτη παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα του φετινού μεταγραφικού καλοκαιριού.