Παναθηναϊκός AKTOR: Ενδιαφέρον για τον Φρανσίσκο μετά τις εξελίξεις με Βιλερμπάν

Το «κεφάλαιο» Σιλβέιν Φρανσίσκο που θεωρούταν λήξαν για τις ομάδες της Euroleague, εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο αφού κάποια οικονομικά δεδομένα της Βιλερμπάν άλλαξαν.

Ο πολυζήτητος άσος και MVP της Ζαλγκίρις για τη περασμένη σεζόν, έχει ήδη υπογράψει με τη γαλλική ομάδα, όμως με βάσει τις τελευταίες εξελίξεις το μπάτζετ που θα επένδυε η ομάδα του Τόνι Πάρκερ θα είναι πολύ λιγότερο από εκείνο που είχε υπολογιστεί.

Ο Φρανσίσκο έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Βιλερμπάν, το οποίο σύμφωνα με το γαλλικό ρεπορτάζ φτάνει συνολικά τα 16 εκατομμύρια ευρώ, και προορίζεται για κεντρικό ρόλο στο νέο project της ομάδας. Για την ώρα, πάντως, εμφανίζεται διατεθειμένος να περιμένει τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν, η οποία από την πλευρά της προσπαθεί να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη χρηματοδότηση και να διατηρήσει αναλλοίωτο τον σχεδιασμό της.

Όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρει το γαλλικό BeBasket, οι «πράσινοι» είναι μία από τις ομάδες που έχουν ρωτήσει για την κατάσταση του Γάλλου πόιντ γκαρντ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την Βιλερμπάν και τον προϋπολογισμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Να επισυμανθεί ότι το «τριφύλλι» είχε κινηθεί και πιο πριν για την απόκτησή του, όμως το γεγονός ότι δεν είχε έρθει ακόμη στην ομάδα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκανε τον Φρανσίσκο να επιλέξει κάτι καινούριο.