Plan B ο Τζέριαν Γκραντ για τη Dubai BC αν δεν κλείσει τον Τόμας Γουόκαπ

Μετά το μίνι σίριαλ με Dubai BC και Ολυμπιακό για τον Τόμας Γουόκαπ, η ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που η περίπτωση με τον Ελληνοαμερικανό «ναυαγήσει», έχει στον στόχο της τον Τζέριαν Γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν ότι εφόσον κολλήσει το θέμα Γουόκαπ για την Dubai BC, οι Άραβες θα κοιτάξουν άλλες περιπτώσεις γκαρντ με συμβόλαια από την αγορά. Όπως του Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού ο οποίος την είχε απασχολήσει πριν ενδιαφερθεί ζεστά για τον γκαρντ του Ολυμπιακού.

Η μετακίνηση του Τσάβι Πασκουάλ έχει παίξει σίγουρα το ρόλο της, καθώς δείχνει ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, κινείται με «ευρωλιγκάτους» στόχους και έμπειρους αθλητές της διοργάνωσης.

Στην Dubai BC, όπως και σε άλλες ομάδες με γερά... πορτοφόλια έχει προταθεί και ο Κίτον Γουάλας, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από το NBA και ψάχνεται να έρθει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη φέτος.