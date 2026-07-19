Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε απαντήσεις αναφορικά με το πλάνο του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ απάντησε σε ερώτηση φιλάθλου σχετικά με τις δυο «ηχηρές» αποχωρήσεις των Όσμαν και Τολιόπουλου.

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου και πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».