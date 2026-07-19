Μουντιάλ 2026: Με Μαντόνα και Σακίρα το «λαμπερό» halftime show - Πόση ώρα θα διαρκέσει

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στον αποψινό (19/7, 22:00) τελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία. Όμως το ημίχρονο της αναμέτρησης αναμένεται «καυτό» με μια σειρά από «αστέρια» του καλλιτεχνικού κόσμου να κάνουν την εμφάνισή τους στο MetLife Stadium.

Η FIFA θα στήσει ένα φαντασμαγορικό half-time show με την Μαντόνα, Σακίρα, το K-Pop συγκρότημα ΒTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ, αλλά και ο Burna Boy θα ανέβουν στην σκηνή για να διασκεδάσουν το κοινό. Την γενική καθοδήγηση του show θα έχει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.

30 λεπτά και βλέπουμε...

Μεγάλη συζήτηση έγινε για την διάρκεια της διακοπής ημιχρόνου, η οποία θα είναι ασυνήθιστα μεγαλύτερη. Υπήρχαν εκτιμήσεις ακόμη και για 30 λεπτά διακοπής, ωστόσο η κατάσταση θα είναι διαφορετική.

Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προς την ισπανική (RFEF) και την αργεντίνικη (AFA), η διάρκεια του διαλείμματος δεν θα υπερβαίνει τελικά τα 17 λεπτά, δηλαδή θα είναι κατά δύο λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με ένα συνηθισμένο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Όπως κατέστησε σαφές η FIFA, θα διαρκέσουν μόνο 11 λεπτά, με τον υπόλοιπο χρόνο να αφιερώνεται στο στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής καθώς και στο πότισμα του γηπέδου.

Τέλος, το show θα πραγματοποιηθεί με την στήριξη του FIFA Global Citizen Education Fund με σκοπό την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαριών με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες για ποδόσφαιρο για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.