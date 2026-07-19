Σπορ Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας Σαουδική Αραβία Διαιτητές Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

Ακόμη ένα σημάδι: Ο διαιτητής του τελικού ήταν και στην τελευταία ήττα της Αργεντινής σε Μουντιάλ

Ο Σλάβκο Βίντσιτς, είχε σφυρίξει το 2022 όταν η Αργεντινή έκανε την τελευταία της ήττα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πλησιάζει η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, με ολόκληρο τον «ποδοσφαιρικό πλανήτη» να αναμένει αυτή τη πολύ μεγάλη αναμέτρηση.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο οποίος θα διευθύνει το τέταρτο του παιχνίδι στο τουρνουά μετά το Βραζιλία – Μαρόκο, Ιορδανία – Αλγερία και Μεξικό – Εκουαδόρ.

Αυτός ο διαιτητής τελευταία φορά που σφύριξε παιχνίδι της «αλμπισελέστε», ήταν το 2022 και συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου, όταν η Σαουδική Αραβία σόκαρε τον κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πήρε τη νίκη με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά, με 2-1.

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Σπορ Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας Σαουδική Αραβία Διαιτητές Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

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