Οι παίκτες του Ολυμπιακού προέβλεψαν ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ
Μερικοί από τους παίκτες των «ερυθρολεύκων», έδωσαν τη δική τους απάντηση για τον νικητή του Μουντιάλ στα socia media.
Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή και οι παίκτες του Ολυμπιακού προέβλεψαν ποιος θα είναι ο νικητής.
Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ρωτήθηκαν από τα μικρόφωνα της ομάδας και οι απαντήσεις τους δημοσιεύτηκαν στα social media. Οι απόψεις πάντως «έγειραν» προς την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι.