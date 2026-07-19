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Οι παίκτες του Ολυμπιακού προέβλεψαν ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ

Μερικοί από τους παίκτες των «ερυθρολεύκων», έδωσαν τη δική τους απάντηση για τον νικητή του Μουντιάλ στα socia media.

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Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή και οι παίκτες του Ολυμπιακού προέβλεψαν ποιος θα είναι ο νικητής.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ρωτήθηκαν από τα μικρόφωνα της ομάδας και οι απαντήσεις τους δημοσιεύτηκαν στα social media. Οι απόψεις πάντως «έγειραν» προς την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι.

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Σπορ Ολυμπιακός Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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