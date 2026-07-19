Μουντιάλ: Ο ΜακΓκρέγκορ πόνταρε 100 χιλιάδες δολάρια στην Αργεντινή λόγω ενός tweet από το 2021

Λίγες ώρες απέχουμε από τον σπουδαίο τελικό του φετινού Μουντιάλ, εκεί όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ (19/7, 22:00). Οι δύο φιναλίστ θα δώσουν μια σπουδαία μάχη στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, για να αναδειχθεί η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Άπαντες κινούνται σε ρυθμούς τελικού, με το ενδιαφέρον όλου του κόσμου το βράδυ της Κυριακής να είναι στραμμένο εκεί. Μεταξύ των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν το ματς βρίσκεται και ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος μάλιστα θα υποστηρίζει την Αργεντινή για έναν απίθανο λόγο. Ποιός είναι αυτός; Ένα «προφητικό» ποστ στο Twitter (πλέον X), το οποίο είχε προβλέψει τους φιναλίστ του τελικού και την νικήτρια ομάδα.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αναφέρει πως «Η Αργεντινή μόλις νίκησε με 3-2 την Ισπανία στον τελικού του Μουντιάλ 2026» με τον ΜακΓκρέγκορ να δημοσιεύει ένα βίντεο στο οποίο αναφλερει πως ποντάρει 100 χιλιάδες δολάρια στην «αλμπισελέστε» να κερδίσει με 3-2 την Ισπανία, επειδή όπως είπε «κάποιος τύπος το είχε προβλέψει πριν από 5 χρόνια στο Twitter.

Το post αυτό έχει καταφέρει να γίνει viral παγκοσμίως, με τον ΜακΓκρέγκορ να γίνεται ένας από τους πολλούς ανθρώπους που «εμπιστεύτηκαν» αυτή την πρόβλεψη και περιμένουν με ανυπομονεσία την έκβαση του σπουδαίου τελικού.