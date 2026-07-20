Εθνική Ισπανίας: 16 χρόνια μετά τον Ινιέστα τα «μωρά» το έκαναν ξανά

Το Μουντιάλ έφτασε στο τέλος του.Η Ισπανία είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι της ταιριάζει το επίθετο «πανάξια». Δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στη παρέα του Μέσι να «ανασάνει» μέσα στο χορτάρι. Τρανό παράδειγμα οι μηδέν τελικές σε ολόκληρο 90λεπτο.

Το 2010 ο Ινιέστα είχε τιμωρήσει την Ολλανδία με γκολ στις καθυστερήσεις και σήμερα 16 χρόνια... μετά ο Φεράν Τόρες, τιμώρησε την Αργεντινή των 10 παικτών. Τίποτα δε θα κατάφερνε όμως ο Ντε Λα Φουέντε, αν δεν είχε τα «μωρά» του εν δράσει.

Οι παίκτες της Ισπανίας από την αρχή έδειξαν ότι «πλάνο που κερδίζει δεν αλλάζει» και όπως σε όλη τη διοργάνωση με εξαίρεση το παιχνίδι με το Βέλγιο, κράτησαν το μηδέν χωρίς καν να «ιδρώσουν». Πολλά όμως οι φίλαθλοι της «ρόχα» τα χρωστάνε στα νέα και ανερχόμενα ταλέντα, που σε συνδυασμό με την εμπειρία των «παλιών» κάνουν το πλάνο του προπονητή τους να μοιάζει απλό.

Τι και αν η «αλμπισελέστε» του μαγικού για μία ακόμη διοργάνωση Λιονέλ Μέσι γυρίζει όλα τα παιχνίδια στο τέλος, σήμερα μάλλον ούτε οι ίδιοι δεν κατάφεραν να το πιστέψουν σε καμία στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το «τρένο» του Σκαλόνι ήταν στις ράγες του από την αρχή μέχρι το τέλος στα γήπεδα των ΗΠΑ και ο «Πούλγκα» αξίζει κάθε ποδοσφαιρικό σεβασμό.

Λύγισε ο Μέσι/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα στιγμιότυπα του τελικού

Αθλητές όπως ο Γιαμάλ, ο Ντάνι Όλμο, ο Πέδρι και ο Κουμπαρσί( ο οποίος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος νέος παίκτης της διοργάνωσης), έδειξαν γιατί η «ρόχα» ήταν, είναι και θα είναι πάντα μέσα στα φαβορί. Όπως τότε υπήρχαν ο Σέρχιο Ράμος, ο Νταβίντ Βίγια, ο Ινιέστα, έτσι και τώρα η φουρνιά άλλαξε αλλά το «dna» παραμένει ίδιο.