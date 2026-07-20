Ισπανία: Ο κορυφαίος Ρόδρι, ο «φύλακας άγγελος» Σιμόν και ο καλύτερος νέος Κουμπαρσί

Ο Ρόδρι αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του στο Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 16 χρόνια.

Ο Ισπανός μέσος αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της «Ρόχα» στον δρόμο προς την κορυφή, με σταθερότητα, ψυχραιμία και εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, πραγματοποίησε ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους.

Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με τις περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650, ενώ διατήρησε ποσοστό επιτυχίας που άγγιξε το 93%.

Παράλληλα, κατέρριψε τόσο τη δική του επίδοση από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 όσο και το ιστορικό ρεκόρ του Τσάβι από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής το 2010. Επιπλέον, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης στις επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ολοκληρώνοντας 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.

Τα Χρυσά Γάντια δεν θα μπορούσαν να πάνε σε άλλον από τον Ουνάι Σιμόν. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας ήταν φανταστικός καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, είχε σπουδαίες επεμβάσεις και δέχθηκε μόλις ένα τέρμα, αυτό από τον Ντε Κετελάρε στο ματς με το Βέλγιο.

Το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη στο Μουντιάλ πήγε στον Κουμπαρσί, ο οποίος τα πήγε περίφημα σε όλο το τουρνουά και βοήθησε τα μέγιστα τους Ιβηρες.