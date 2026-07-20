Ημέρα κλήρωσης: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Οι τρείς ελληνικές ομάδες μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στον 3ο προκριματικό γύρο σε Champions League, Europa League και Conference.
Σήμερα, Δευτέρα (20/07) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το ελληνικό στοιχείο σε αυτή την κλήρωση είναι έντονο, αφού η χώρας μας εκπροσωπείται από τρεις ομάδες.
Πρώτος στην κλήρωση θα μπει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θα ξεκινήσεις στις 13:00 ώρα Ελλάδας.
Οι ερυθρόλευκοι είναι στους ισχυρούς θα κληρωθούν με έναν εκ των: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ναϊμέχεν, Σπάρτα Πράγας και τον νικητή του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς – Χαρτς.
Ο Ολυμπιακός θα μπει μόνο στην κλήρωση του Champions League, καθώς έχει ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.
Μια ώρα αργότερα (14:00) θα γίνει η κλήρωση του Europa League και εκεί θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός και ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια κι έξι πιθανά ζευγάρια.
Εάν περάσει την Ντιναμό Κιέβου... τα πιθανά ζευγάρια αντιπάλων:
Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)
Σε αντίθετη περίπτωση... για το Conferece League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από τα ζευγάρια:
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)
Τέλος, στην τρίτη κλήρωση του Conference League που θα γίνει στις 15:00 θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ενώ και οι ομάδες θα είναι στους ισχυρούς, καθώς οι «πράσινοι» έχουν υψηλό συντελεστή, όπως και η Ντιναμό Κιέβου με την οποία μπήκε ως ζευγάρι ο ΠΑΟΚ.
Πιθανοί αντίπαλοι του «τριφυλλιού»:
Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)
Λιέπαγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)
Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) – Κόπερ (Σλοβενία)
Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντιναμό Μίνσκ (Λευκορωσία)