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Ημέρα κλήρωσης: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Οι τρείς ελληνικές ομάδες μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στον 3ο προκριματικό γύρο σε Champions League, Europa League και Conference.

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Σήμερα, Δευτέρα (20/07) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το ελληνικό στοιχείο σε αυτή την κλήρωση είναι έντονο, αφού η χώρας μας εκπροσωπείται από τρεις ομάδες.

Πρώτος στην κλήρωση θα μπει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θα ξεκινήσεις στις 13:00 ώρα Ελλάδας.


Οι ερυθρόλευκοι είναι στους ισχυρούς θα κληρωθούν με έναν εκ των: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ναϊμέχεν, Σπάρτα Πράγας και τον νικητή του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς – Χαρτς.

Ο Ολυμπιακός θα μπει μόνο στην κλήρωση του Champions League, καθώς έχει ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Μια ώρα αργότερα (14:00) θα γίνει η κλήρωση του Europa League και εκεί θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός και ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια κι έξι πιθανά ζευγάρια.

Εάν περάσει την Ντιναμό Κιέβου... τα πιθανά ζευγάρια αντιπάλων:

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Σε αντίθετη περίπτωση... για το Conferece League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από τα ζευγάρια: 

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Τέλος, στην τρίτη κλήρωση του Conference League που θα γίνει στις 15:00 θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ενώ και οι ομάδες θα είναι στους ισχυρούς, καθώς οι «πράσινοι» έχουν υψηλό συντελεστή, όπως και η Ντιναμό Κιέβου με την οποία μπήκε ως ζευγάρι ο ΠΑΟΚ.

Πιθανοί αντίπαλοι του «τριφυλλιού»:

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Λιέπαγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) – Κόπερ (Σλοβενία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντιναμό Μίνσκ (Λευκορωσία)

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Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο Champions League Europa League Conference League

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