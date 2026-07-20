Ημέρα κλήρωσης: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σήμερα, Δευτέρα (20/07) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το ελληνικό στοιχείο σε αυτή την κλήρωση είναι έντονο, αφού η χώρας μας εκπροσωπείται από τρεις ομάδες.

Πρώτος στην κλήρωση θα μπει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θα ξεκινήσεις στις 13:00 ώρα Ελλάδας.





Οι ερυθρόλευκοι είναι στους ισχυρούς θα κληρωθούν με έναν εκ των: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ναϊμέχεν, Σπάρτα Πράγας και τον νικητή του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς – Χαρτς.

Ο Ολυμπιακός θα μπει μόνο στην κλήρωση του Champions League, καθώς έχει ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Μια ώρα αργότερα (14:00) θα γίνει η κλήρωση του Europa League και εκεί θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός και ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι η Γιαγκελόνια κι έξι πιθανά ζευγάρια.

Εάν περάσει την Ντιναμό Κιέβου... τα πιθανά ζευγάρια αντιπάλων:

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Σε αντίθετη περίπτωση... για το Conferece League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από τα ζευγάρια:

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Τέλος, στην τρίτη κλήρωση του Conference League που θα γίνει στις 15:00 θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ενώ και οι ομάδες θα είναι στους ισχυρούς, καθώς οι «πράσινοι» έχουν υψηλό συντελεστή, όπως και η Ντιναμό Κιέβου με την οποία μπήκε ως ζευγάρι ο ΠΑΟΚ.

Πιθανοί αντίπαλοι του «τριφυλλιού»:

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Λιέπαγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) – Κόπερ (Σλοβενία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντιναμό Μίνσκ (Λευκορωσία)