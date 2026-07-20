Οταμέντι σε Ρόδρι: «Κλαίγατε για την διαιτησία όλη την εβδομάδα»

Η Ισπανία με «χρυσό» σκόρερ τον Φεράν Τόρες κατέκτησε τοΜουντιάλ 2026, το δεύτερο στην ιστορία της, κόντρα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης «άναψαν» τα αίματα και οι δυο ομάδες πιάστηκαν στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο Οταμέντι και ο Ρόδρι είχαν έντονο διάλογο με την MARCA να αποκαλύπτει τι ειπώθηκς μεταξύ των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός αμυντικός είπε προς τον αρχηγό της Ρόχα: “Μίλα λιγότερο, ηλίθιε, κλαίγατε όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ, και οι δύο σας. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνατε, κλαίγατε για την διαιτησία φίλε”

🗣️ Otamendi a Rodri



"Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos"



Y Rodri flipando, claro...#DAZNMundial pic.twitter.com/XYdvUNfAKW — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

Ο Ρόδρι ήταν έκπληκτος και ρώτησε τι ανέφερε ο Λαπόρτ. Ο αμυντικός της Μπιλμπάο κατά την διάρκεια της εβδομάδας είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για την επιθετικότητα των Αργεντινών.