Αργεντινή: Η έλλειψη σεβασμού στην Ισπανία, τα επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και η εθνική αργία

H Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή. Στο «στρατόπεδο» των ηττημένων τα πράγματα δεν ήταν όπως τα είχαν σχεδιάσει και η συνέχεια έφερε αντιδράσεις. Στο βάθος όμως υπάρχει ο πρόεδρός της που αναγνωρίζει την προσπάθεια...

To «disrespect» στους νικητές

Ο Ρόδρι σήκωνει το τρόπαιο στο MetLife Stadium και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοί τους, χειροκροτώντας και αποχαιρετώντας τους μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Η κίνηση αυτή γρήγορα προκάλεσε αντιδράσεις για τη στάση τους. Αρκετοί χαρακτήρισαν τη στάση της Αργεντινής ασέβεια προς τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, υποστηρίζοντας ότι οι φιναλίστ οφείλουν να παραμένουν στραμμένοι προς το βάθρο και να αποδίδουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο.

Η απάντηση του Όλμο:

🚨⚠️Dani Olmo gives the Argentines a lesson in class and character.



🎙️ Interviewer: “Dani, Spain gave Argentina a guard of honor, yet when the medals and trophy were being presented, several Argentine players had their backs turned to you. Did you notice that?”



🗣️ Dani Olmo:… — Son Of 3ve (@_SonofEve) July 20, 2026

«Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν κι εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άλλη εκδοχή

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι οι Αργεντινοί επέλεξαν απλώς να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς η κίνησή τους να έχει πρόθεση να μειώσει την επιτυχία της Ισπανίας.

REUTERS

Δεν το πήραν και με τον καλύτερο τρόπο...

Χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν το ματς, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

REUTERS

Μια ομάδα υποστηρικτών της Αλμπισελέστε επιχείρησε να παραβιάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας. Για αρκετή ώρα το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο «μάχης», με τους οπαδούς να εκτοξεύουν γυάλινα μπουκάλια κι αντικείμενα, και τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και αύρες νερού. Συνολικά υπήρξαν 15 προσαγωγές.

Balas de goma, cañones de agua, gas lacrimógeno... El sueño de @MauricioYmay!



Siguen los madrazos en Buenos Aires y otras localidades por los disturbios tras la derrota de Argentina en el mundial.#PandaNews pic.twitter.com/06SxbX1Bhs — Panda del Amor (@PandadelAmorXXI) July 20, 2026

Παρά το χάος που επικράτησε τις βραδινές ώρες στο Μπουένος Άιρες, ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής ομάδας των Αργεντινών.