Αργεντινή: Η έλλειψη σεβασμού στην Ισπανία, τα επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και η εθνική αργία
Η «Αλπισελέστε» δεν κατάφερε να κατακτήσει το Μουντιάλ, η συνέχεια έφερε μια σειρά από δυσάρεστα γεγονότα και... η εθνική αργία.
H Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή. Στο «στρατόπεδο» των ηττημένων τα πράγματα δεν ήταν όπως τα είχαν σχεδιάσει και η συνέχεια έφερε αντιδράσεις. Στο βάθος όμως υπάρχει ο πρόεδρός της που αναγνωρίζει την προσπάθεια...
To «disrespect» στους νικητές
Ο Ρόδρι σήκωνει το τρόπαιο στο MetLife Stadium και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοί τους, χειροκροτώντας και αποχαιρετώντας τους μετά το τέλος της διοργάνωσης.
Η κίνηση αυτή γρήγορα προκάλεσε αντιδράσεις για τη στάση τους. Αρκετοί χαρακτήρισαν τη στάση της Αργεντινής ασέβεια προς τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, υποστηρίζοντας ότι οι φιναλίστ οφείλουν να παραμένουν στραμμένοι προς το βάθρο και να αποδίδουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο.
Η απάντηση του Όλμο:
«Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν κι εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η άλλη εκδοχή
Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι οι Αργεντινοί επέλεξαν απλώς να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς η κίνησή τους να έχει πρόθεση να μειώσει την επιτυχία της Ισπανίας.
Δεν το πήραν και με τον καλύτερο τρόπο...
Χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν το ματς, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Μια ομάδα υποστηρικτών της Αλμπισελέστε επιχείρησε να παραβιάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας. Για αρκετή ώρα το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο «μάχης», με τους οπαδούς να εκτοξεύουν γυάλινα μπουκάλια κι αντικείμενα, και τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και αύρες νερού. Συνολικά υπήρξαν 15 προσαγωγές.
Παρά το χάος που επικράτησε τις βραδινές ώρες στο Μπουένος Άιρες, ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής ομάδας των Αργεντινών.