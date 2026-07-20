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Μουντιάλ 2026: Έως το 92% έφτασε ο Τελικός στην ΕΡΤ - Τον είδαν 2.164.000 τηλεθεατές

Ο αγώνας Ισπανία - Αργεντινή κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου στην ΕΡΤ1, ενώ στο ERTFLIX έγιναν περισσότερες από 1.200.000 θεάσεις!

REUTERS
REUTERS
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Μουντιάλ 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ.

Ο Μεγάλος Τελικός Ισπανία - Αργεντινή που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου από την ΕΡΤ1 σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένη με τη δημόσια τηλεόραση.

Στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2%.

Τον Τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό η συνολική κάλυψη έφτασε τους 3.594.000 τηλεθεατές. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών άγγιξε το 92%!

Λύγισε ο Μέσι/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Λύγισε ο Μέσι/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έσκισε και το ημίχρονο

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο του Τελικού που μετέδωσε ζωντανά η δημόσια τηλεόραση.

Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%.

Πάρα πολλοί ήταν και εκείνοι που παρακολούθησαν τον Τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μέσω του ERTFLIX. Οι θεάσεις ξεπέρασαν το 1.200.000, με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

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