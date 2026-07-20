«Λύγισε» ο Μέσι μετά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ - Η αγκαλιά παρηγοριάς του Γιαμάλ

Ήταν απόλυτα δίκαιο (με βάση την εικόνα του αγώνα), το έκανε πράξη στην παράταση ο Φεράν για την ανώτερη Ισπανία! Η «ρόχα» τιμώρησε την παθητική Αργεντινή (1-0) με ήρωα τον φορ της Μπαρτσελόνα στο έξτρα τριαντάλεπτο, επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 16 χρόνια!

Όπως είναι λογικό, τα φώτα στράφηκαν πάνω στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν κατάφερε να σηκώσει το 2ο τρόπαιο της καριέρας του. Ο 39χρονος ήταν σαφέστατα φορτισμένος, κοιτώντας σκεπτικός και στεναχωρημένος τους παίκτες της Ισπανίας να πανηγυρίζουν.

Reuters

Ο Λαμίν Γιαμάλ έσπευσε να παρηγορήσει το είδωλο του, αγκαλιάζοντας τον σε μια ξεχωριστή στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης.

Μετά την παραλαβή του μεταλλίου του, ο Μέσι δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, αντιλαμβανόμενος πως αυτός ήταν ο τελευταίος του «χορός» σε Παγκόσμιο Κύπελλο με την φανέλα της «αλμπισελέστε».