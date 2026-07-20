Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Αργεντινής

«Λύγισε» ο Μέσι μετά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ - Η αγκαλιά παρηγοριάς του Γιαμάλ

Ο Αργεντίνος σταρ ήταν συναισθηματικά φορτισμένος μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία.

Reuters
Reuters
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ήταν απόλυτα δίκαιο (με βάση την εικόνα του αγώνα), το έκανε πράξη στην παράταση ο Φεράν για την ανώτερη Ισπανία! Η «ρόχα» τιμώρησε την παθητική Αργεντινή (1-0) με ήρωα τον φορ της Μπαρτσελόνα στο έξτρα τριαντάλεπτο, επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 16 χρόνια!

Όπως είναι λογικό, τα φώτα στράφηκαν πάνω στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν κατάφερε να σηκώσει το 2ο τρόπαιο της καριέρας του. Ο 39χρονος ήταν σαφέστατα φορτισμένος, κοιτώντας σκεπτικός και στεναχωρημένος τους παίκτες της Ισπανίας να πανηγυρίζουν.

2026-07-19t221631z-804534249-up1em7j1pnh4c-rtrmadp-3-soccer-worldcup-esp-arg.JPG
Reuters
Reuters

Ο Λαμίν Γιαμάλ έσπευσε να παρηγορήσει το είδωλο του, αγκαλιάζοντας τον σε μια ξεχωριστή στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης.

Μετά την παραλαβή του μεταλλίου του, ο Μέσι δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, αντιλαμβανόμενος πως αυτός ήταν ο τελευταίος του «χορός» σε Παγκόσμιο Κύπελλο με την φανέλα της «αλμπισελέστε».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Αργεντινής

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader