Ισπανία - Αργεντινή 1-0: Κυρίαρχη «ρόχα», φόρεσε το στέμμα και έκατσε στον θρόνο μετά από 16 χρόνια

Ήταν απόλυτα δίκαιο (με βάση την εικόνα του αγώνα), το έκανε πράξη στην παράταση ο Φεράν για την ανώτερη Ισπανία! Η «ρόχα» τιμώρησε την παθητική Αργεντινή (1-0) με ήρωα τον φορ της Μπαρτσελόνα στο έξτρα τριαντάλεπτο, επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 16 χρόνια!

Η «αλμπισελέστε» ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια έχοντας μηδέν τελικές προσπάθειες, έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ένζο στις καθυστερήσεις, με τον Μέσι να αποχαιρετά τα Μουντιάλ ως δεύτερος σκόρερ στην ιστορία τους, με μια κατάκτηση και δύο χαμένους τελικούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ήταν για την Ισπανία στο 5'. Γιαμάλ και Όλμο συνεργάστηκαν με την βοήθεια μιας κόντρας, ο πρώτος πλάσαρε με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα με διπλή προσπάθεια.

Η Αργεντινή ένα λεπτό αργότερα παραλίγο να βγει σε θέση βολής με τον Μέσι να κάνει κίνηση στην πλάτη των Ισπανών, ο Σιμόν όμως αντιλήφθηκε την φάση και βγήκε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του για να «καθαρίσει» την φάση.

Παρά το δυνατό ξεκίνημα και την υπεροχή της Ισπανίας -ιδίως στο κομμάτι της κατοχής- το παιχνίδι κυλούσε χωρίς τελικές για τις δύο ομάδες. Στο 38' η Ισπανία έβγαλε μια καλή συνεργασία, ο Όλμο άφησε την μπάλα για τον Ογιαρθάμπαλ που σούταρε με δύναμη, για να μπλοκάρει την μπάλα ο Ντίμπου Μαρτίνες.

Ο Κουκουρέγια πήρε την «σκυτάλη» στο 42', επιχειρώντας ένα μακρινό, συρτό σουτ, δίχως να απειλήσει την εστία της Αργεντινής.

Μετά από την μεγάλη διακοπή και το εντυπωσιακό σόου με Μαντόνα, Σακίρα και παρόντες τους Ναζάριο και Ροναλντίνιο, η αναμέτρηση άρχισε ξανά με τελική για την «ρόχα». Από ένα λάθος στον άξονα ο Μπαένα βρέθηκε στα όρια της περιοχής, πλάσαρε στην γωνία εκεί όπου ήταν σε ετοιμότητα ο Μαρτίνες.

Παρά την γρήγορη τελική, το παιχνίδι συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό που είχε και στο πρώτο μέρος. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτή που είχε την μπάλα στον έλεγχο της, με την Αργεντινή να έχει ως κύριο στόχο την ανασταλτική της προσήλωση, μην επιτρέποντας στη «ρόχα» να δημιουργεί κινδύνους.

Στο 64' και σε μια ανύποπτη φάση, ο Όλμο αιφνιδίασε τον Μαρτίνες που με σωστή τοποθέτηση απομάκρυνε σε κόρνερ την μπάλα. Η πίεση άρχισε να αυξάνεται, με την Ισπανία να απειλεί εκ νέου με την κεφαλιά του Φεράν που μπλόκαρε σταθερά ο κίπερ της «αλμπισελέστε».

Ο Κουμπαρσί παραλίγο να γίνει ο ήρωας του αγώνα, αφού στο 77' δεν δίστασε να επιχειρήσει ένα δυνατό σουτ από μεγάλη απόσταση, υποχρεώνοντας τον Μαρτίνες σε δύσκολη επέμβαση.

Στο 90+2' η Ισπανία έφυγε στην κόντρα με τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος σούταρε με δύναμη υποχρεώνοντας τον Μαρτίνες σε μια ακόμα επέμβαση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Αργεντινή έμεινε με 10 παίκτες, μετά την 2η κάρτα που δέχτηκε ο Ένζο για φάουλ πάνω στον Κουμπαρσί.

Η εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ σταμάτησε και πάλι στην... στάση Μαρτίνες, με το ματς να οδηγείται στην παράταση, με την Αργεντινή να ολοκληρώνει το παιχνίδι με μηδέν τελικές!

Η παράταση

Στο έξτρα 30λεπτο η Ισπανία έφτασε κοντά στο χρυσό γκολ με τον Νίκο να βρίσκει ελάχιστα την μπάλα με το κεφάλι από την άψογη σέντρα του Πέδρι. Όπως και σε όλο το υπόλοιπο ματς, ο Έμι Μαρτίνες είχε απάντηση.

Ο εξτρέμ της Μπιλμπάο σκόραρε στο 95' σε φάση διαρκείας, το γκολ παρόλα αυτά δεν μέτρησε λόγω φάουλ που καταλόγισε ο διαιτητής του αγώνα από τον Μερίνο, σφυρίζοντας δευτερόλεπτα πριν εκτελέσει ο Γουίλιαμς.

Ο Μερίνο έστειλε ελάχιστα εκατοστά έξω την μπάλα στο 102', έπειτα από την σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς στο 2ο δοκάρι.

Εν τέλει, την βραδιά για την άκρως ανώτερη Ισπανία έφτιαξε ο Φεράν στο 106', εκμεταλλευόμενος την κεφαλιά πάσα του Νίκο Γουίλιαμς για να «πυροβολήσει» με το αριστερό τον ανίκητο Μαρτίνες.

Ο Φεράν σκόραρε ξανά λίγα λεπτά αργότερα, το γκολ όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του Ισπανού φορ στην αρχή της φάσης.

Η Αργεντινή βρήκε την δύναμη να φτιάξει τις πρώτες τις τελικές στο φινάλε, δεν κατάφερε όμως να φέρει στα ίσα το ματς, με την Ισπανία να της παίρνει το «στέμμα» της πρωταθλήτριας απόλυτα δίκαια!

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (Έρικ Γκαρθία 99'), Κουκουρέγια, Ρόδρι (Ζουμπιμέντι 99'), Φαμπιάν (Πέδρι 62'), Μπαένα (Νίκο Γουίλιαμς 75'), Όλμο (Μερίνο 75'), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (Φεράν 62΄).

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μοντιέλ (Μολίνα 58'), Ρομέρο (Μεντίνα 70'), Λισάντρο (Οταμέντι 44'), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (Σιμεόνε 70'), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Γκονζάλες (Παρέδες 46'), Άλβαρες (Σενέσι 102'), Μέσι.