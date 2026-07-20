Μουντιάλ: Η «χρυσή βίβλος» μετά την κατάκτηση της Ισπανίας
Η Ισπανία είναι Πρωταθλήτρια κόσμου μετά από 16 χρόνια. Δείτε ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ.
Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να είναι η μεγάλη νικήτρια, μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Αργεντινή στον μεγάλο τελικό.
Ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, η Ισπανία «έκαμψε» το τείχος της Αργεντινής και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
Η «χρυσή βίβλος» του Μουντιάλ
- 1930: Ουρουγουάη
- 1934: Ιταλία
- 1938: Ιταλία
- 1950: Ουρουγουάη
- 1954: Δυτική Γερμανία
- 1958: Βραζιλία
- 1962: Βραζιλία
- 1966: Αγγλία
- 1970: Βραζιλία
- 1974: Δυτική Γερμανία
- 1978: Αργεντινή
- 1982: Ιταλία
- 1986: Αργεντινή
- 1990: Δυτική Γερμανία
- 1994: Βραζιλία
- 1998: Γαλλία
- 2002: Βραζιλία
- 2006: Ιταλία
- 2010: Ισπανία
- 2014: Γερμανία
- 2018: Γαλλία
- 2022: Αργεντινή
- 2026 Ισπανία