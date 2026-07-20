Μουντιάλ: Η «χρυσή βίβλος» μετά την κατάκτηση της Ισπανίας

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να είναι η μεγάλη νικήτρια, μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Αργεντινή στον μεγάλο τελικό.

Ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, η Ισπανία «έκαμψε» το τείχος της Αργεντινής και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η «χρυσή βίβλος» του Μουντιάλ