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Μουντιάλ: Η «χρυσή βίβλος» μετά την κατάκτηση της Ισπανίας

Η Ισπανία είναι Πρωταθλήτρια κόσμου μετά από 16 χρόνια. Δείτε ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ.

REUTERS
REUTERS
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Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να είναι η μεγάλη νικήτρια, μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Αργεντινή στον μεγάλο τελικό.

Ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, η Ισπανία «έκαμψε» το τείχος της Αργεντινής και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η «χρυσή βίβλος» του Μουντιάλ

  • 1930: Ουρουγουάη
  • 1934: Ιταλία
  • 1938: Ιταλία
  • 1950: Ουρουγουάη
  • 1954: Δυτική Γερμανία
  • 1958: Βραζιλία
  • 1962: Βραζιλία
  • 1966: Αγγλία
  • 1970: Βραζιλία
  • 1974: Δυτική Γερμανία
  • 1978: Αργεντινή
  • 1982: Ιταλία
  • 1986: Αργεντινή
  • 1990: Δυτική Γερμανία
  • 1994: Βραζιλία
  • 1998: Γαλλία
  • 2002: Βραζιλία
  • 2006: Ιταλία
  • 2010: Ισπανία
  • 2014: Γερμανία
  • 2018: Γαλλία
  • 2022: Αργεντινή
  • 2026 Ισπανία

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