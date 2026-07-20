Ο «χρυσός» σκόρερ Εμπαπέ και ο 19χρονος Γιαμάλ που βαδίζει... στα χνάρια του

Η Ισπανία τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/7) έραψε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, μετά την επικράτηση με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή.

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, πέρα από την λάμψη του Λιονέλ Μέσι και του Κριαστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι ίσως έδωσαν την τελευταία τους παράσταση με τα χρώματα των εθνικών τους ομάδων, υπάρχουν δυο ανερχόμενοι αστέρες.

Ο λόγος για τον πρώτο σκόρερ των Μουντιάλ, Κιλιάν Εμπαπέ και τον μόλις 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ.

Ας ξεκινήσουμε από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή...

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε στα 19 του χρόνια να φτάσει στην κατάκτηση (και) αυτού του τροπαίου, μεγαλώνοντας την προσωπική του τροπαιοθήκη μόλις πριν καν πατήσει τα 20!

REUTERS

Συγκεκριμένα, ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε την αρχή το 2023 όταν ήταν μόλις 16 ετών και πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλημα με τους «Μπλαουγκράνα». Στη συνέχεια ήρθαν ακόμα δύο ενώ συνδυάστηκαν με ένα κύπελλο Ισπανίας αλλά και δύο Σούπερ Καπ. Άρα, σε συλλογικό επίπεδο έχει φτάσει τους έξι τίτλους μέσα σε τρία χρόνια.

Με την «Ρόχα» τώρα, έχει την κατάκτηση του EURO το 2024 και ακολούθησε και το κύπελλο του Μουντιάλ, μετά από δύο χρόνια, βάζοντάς τον και ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει κάτι τέτοιο.

Στα χνάρια του Γάλλου «killer»

Η ποδοσφαιρική του πορεία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος δεν έχει κατακτήσει το EURO, παρά μόνο του Μουντιάλ του 2018. Πάμε να δούμε τι έκανε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης στα γήπεδα των ΗΠΑ...

Η «τρικολόρ» μπορεί να έφτασαν κοντά στην πηγή αλλα σίγουρα δεν κατάφεραν να πιούν νερό καθώς βρήκαν μπορστά τους την πλέον Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία και αποκλείστηκαν στα ημιτελικά.

Kylian Mbappé is the top goalscorer in @FIFAWorldCup history! 👏⭐️ pic.twitter.com/9VfkLCTUXx — FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026

Ο Εμπαπέ όμως στον μικρό τελικό κόντρα στην Αγγλία είχε την ευκαιρία να γράψει ιστορία καθώς χρειαζόταν δυο τέρματα για να σκαρφαλώσει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ. Και τι έκανε; Το πέτυχε!

Πλέον με 22 τέρματα είναι ο κορυφαίος σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων και παράλληλα νικητής του «χρυσού» παπουτσιού για το φετινό Μουντιάλ.