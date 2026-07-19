Κιλιάν Εμπαπέ: Ο «Δικτάτορας» των ρεκόρ

Η Αγγλία μπορεί να κέρδισε με 6-4 τον απίστευτο μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, αλλά τα «φώτα» έπεσαν πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε δύο τέρματα και στα 28 του ήδη έχει καταρρίψει μια σειρά από ρεκόρ.

Αρχικά ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο και παράλληλα ξεπέρασε τον Γκερτ Μίλερ σε ένα επίτευγμα που κρατάει από το μακρινό 1970.

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Η μάχη για το «χρυσό» παπούτσι

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα δέκα γκολ στο Μουντιάλ του 2026, φτάνοντας τα 10, δυο περισσότερα από τον Λιονέλ Μέσι, που όμως αγωνίζεται απόψε Κυριακή (19.07.2026) στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία. Μάλιστα, ο Γάλλος έφτασε τις 4 ασίστ στο τουρνουά, όσες έχει και ο “Pulga’, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο σε περίπτωση “ισοπαλίας”.

Για όλα τα παραπάνω χρειάστηκε 22 συμμετοχές σε τρεις διοργανώσεις για να φτάσει τα 22 γκολ. Είχε σκοράρει 4 φορές στο Μουντιάλ του 2018, 8 το 2022 και 10 στη διοργάνωση του 2026, οδηγώντας τη Γαλλία σε δύο τελικούς τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, με την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στην Κροατία το 2018 και την ήττα από την Αργεντινή το 2022.

Αναλυτικά η λίστα με τους πρώτους σκόρερ

Κιλιάν Εμπαπέ 22 Λιονέλ Μέσι 21 Μίροσλαβ Κλόζε 16 Ρονάλντο 15 Γκερντ Μίλερ 14 Χάρι Κέιν 14 Ζιστ Φοντέν 13 Πελέ 12 Σάντορ Κότσιτς 11 Γιούργκεν Κλίνσμαν 11 Κριστιάνο Ρονάλντο 11

Το κλειστό κλαμπ με τους «διψήφιους»

Ο επιθετικός της της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 10 γκολ σε μία μόνο διοργάνωση Μουντιάλ, μετά τον Γκερτ Μίλερ το 1970.