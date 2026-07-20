Ναϊμέγκεν: Η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στον δρόμο για τα «αστέρια»

Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου, με το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία και το δεύτερο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το προφίλ της Ναϊμέγκεν

Πρόκειται για τη μεγάλη έκπληξη του ολλανδικού πρωταθλήματος, αφού τερμάτισε στην 3η θέση και αυτή είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία της που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και πρώτη στα προκριματικά του Champions League.

Είναι τις πιο ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας αλλά και της Ευρώπης καθώς ιδρύθηκε το 1900 και μετράει 126 χρόνια ζωής!

Η Ναϊμέγκεν πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν τερματίζοντας στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν και τη Φέγενορντ. Μάλιστα, έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας όπου ηττήθηκε από την Άλκμααρ (5-1) ενώ συνολικά είχε 21 νίκες, 11 ισοπαλίες και μόλις 8 ήττες σε 40 ματς.

Που παίζει;

Η έδρα της Ναϊμέγκεν ονομάζεται Goffertstadion και χτίστηκε το μακρινό 1939 και παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα, έχοντας κλείσει 87 χρόνια ζωής. Το 2000 έγινε ανακαίνιση στο στάδιο, με τις θέσεις να φτάνουν τις 12.500.

Ο παίκτης που ξεχωρίζει

Ο 22χρονος Κοντάι Σάνο, ο Ιάπωνας χαφ αποτελεί το «διαμάντι» της και παραμένει εωτηματικό αν θα παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν. Ο διεθνής μέσος αποκτήθηκε αντί 450 χιλιάδων ευρώ το καλοκαίρι του 2023 και μετά την εντυπωσιακή σεζόν πέρσι, όπου είχε 39 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και οκτώ ασίστ, έχει εκτοξευθεί στα 12 εκατ. ευρώ.

Ξεχωρίζουν επίσης οι Τζανόν Σερί Μπράιαν Λίνσεν, και Σάμι Ουαΐσα.

Ο Προπονητής

Ο Ντικ Σρέντερ ανέλαβε το περσινό καλοκαίρι έχοντας ολοκληρώσει μία διετία στη Β' Ισπανίας με τη Καστεγιόν. Ο 54χρονος προπονητής, οδήγησε το κλαμπ στην 3η θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος, με εμπειρία κυρίως ως βοηθός (Χόνφεχαϊμ, Φίτεσε και Φιλαδέλφεια μεταξύ άλλων) και με εικόνες από την παρουσία του στη Τσβόλε, η Ναϊμέχεν του έδωσε τα κλειδιά και εκείνος έκανε το όνομα του ευρέως γνωστό στην Ευρώπη.

Ένας προπονητής που δίνει έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, πρέσινγκ ψηλά και «αγαπάει» το 3-4-2-1.