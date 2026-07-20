Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Ολλανδία UEFA Champions League

Η Ναιμέγκεν απέκτησε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Λίγο μετά την κλήρωση του Champions League η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση ενός πρώην «ερυθρόλευκου».

Πηγή: nec-nijmegen.nl
Πηγή: nec-nijmegen.nl
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Η Ναιμέγκεν, που θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League, ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμρέ Μορ για δυο χρόνια.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί στον Πειραιά στο δεύτερο μισό της σεζόν 2019/20, χωρίς όμως να αγωνιστεί ιδιαίτερα κάνοντας μόλις δυο συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα» στο Κύπελλο Ελλάδος. Η ολλανδική ομάδα που θα κυνηγήσει την ιστορική πρόκριση στην League Phase του Champions League ανακοίνωσε τον 28χρονο ποδοσφαιριστή γράγοντας στην λεζάντα ως λογοπαίγνιο: «Πάμε για Mor» (δηλαδή για πιο πολλά).

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Ολλανδία UEFA Champions League

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