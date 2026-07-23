Η Ναϊμέγκεν απέκτησε τον Μπίσοφ και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ενόψει Ολυμπιακού

Η Ναϊμέγκεν συνεχίζει την προετοιμασία της, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ωστόσο η προετοιμασία της δεν περιορίζεται μόνο εντός γηπέδων, καθώς η ολλανδική ομάδα προχώρησε στην έβδομη καλοκαιρινή μεταγραφή της.

Ο λόγος για την απόκτηση του Κλέμεντ Μπίσοφ , ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός από την ομάδα της Ζάλτσμπουργκ. Πιο συγκεκριμένα ο 20χρονος Δανός εξτρέμ, θα αγωνιστεί με τα χρώματα των Ολλανδών έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με μορφή δανεισμού, ενώ στο deal των δύο ομάδων περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που οι Ολλανδοί θελήσουν να αγοράσουν το 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ο Μπίσοφ αγωνίζεται κατά βάση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Σάλτσμπουργκ απέκτησε τον νεαρό εξτρέμ από την Μπρόντμπι για ένα ποσό αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ με τους Αυστριακούς σε 35 συμμετοχές κατέγραψε 3 γκολ και 8 ασίστ.

Εδώ να θυμίσουμε ότι, λίγο μετά την κλήρωση του Champions League η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμρέ Μορ, ο οποίος τη σεζον 2019/20 είχε φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα λάβει χώρα στις 4 ή 6 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο επαναληπτικός αγώνας στις 11 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν θα χρειαστεί να περάσει έναν ακόμα γύρω για να φτάσει στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ αν αποκλειστεί είτε στον τρίτο προκριματικό γύρο, είτε στα playoffs του Champions League, οι Πειραιώτες εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία στην League Phase του Europa League.