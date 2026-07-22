Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για την «ερυθρόλευκη» ευρωπαϊκή λίστα - Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, καθώς το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώνεται. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν στις 25 Ιουλίου, όμως λίγες ημέρες αργότερα θα έχουν μπροστά τους την πρώτη σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση εκτός γηπέδου: την κατάθεση της λίστας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Η προθεσμία της UEFA λήγει στις 30 Ιουλίου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να πάρει τις πρώτες δύσκολες αποφάσεις της σεζόν. Η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 17 ξένους ποδοσφαιριστές και οκτώ Έλληνες, με τουλάχιστον τέσσερις να προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Οι Έλληνες και η σπαζοκεφαλιά με τους ξένους

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο, οι Πειραιώτες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Τζολάκης, Στουρνάρας, Ρέτσος, Κουτσίδης, Μπακούλας και Μουζακίτης καλύπτουν την κατηγορία των παικτών που έχουν αναδειχθεί από τον Ολυμπιακό, ενώ αν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Σάλιακα, θα προστεθεί και εκείνος στη συγκεκριμένη λίστα. Παράλληλα, οι Φορτούνης και Μασούρας υπολογίζονται ως ποδοσφαιριστές που έχουν εκπαιδευτεί σε ελληνικούς συλλόγους, ενώ οι Σιώζος και Φίλης αναμένεται να δηλωθούν στη λίστα Β.

Το μεγαλύτερο δίλημμα αφορά τους ξένους. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός διαθέτει 19 ξένους ποδοσφαιριστές, κάτι που σημαίνει ότι δύο εξ αυτών θα πρέπει να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, εφόσον δεν υπάρξουν αποχωρήσεις ή νέες μεταγραφικές εξελίξεις.

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Κλέιτον συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ένας από τους δύο «κομμένους», καθώς βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία της επίθεσης. Για τη δεύτερη θέση, ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, με τον Μεντιλίμπαρ να καλείται να ζυγίσει τις ανάγκες του ρόστερ πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Συγκεκριμένα, οι 19 ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι: Πόποβιτς, Μαφέο, Κάρμο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ζοέλ Ρόκα, Αντρέ Λουίς, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και μετά την αρχική κατάθεση της λίστας, η UEFA δίνει τη δυνατότητα για δύο αλλαγές έως την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης. Αν υπάρξουν προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, τότε τα δεδομένα θα διαφοροποιηθούν. Είτε σε ενδεχόμενη πώληση, είτε σε ενδεχόμενη μεταγραφή παίκτη...