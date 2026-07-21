Ολυμπιακός: Η ΕΟΕ άναψε το «πράσινο» φως για την αύξηση χωρητικότητας στο νέο «Γ.Καραϊσκάκης»

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα που προκύπτουν στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού μετά την ομόφωνη απόφαση της ΕΟΕ για το νέο γήπεδο.

Στις 2 Ιουλίου ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πλέον βρήκε ακόμα έναν «σύμμαχο» για να ξεκινήσει η κατασκευή.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ θα έχει στο πλευρό της και την ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή), η οποία με ομόφωνη απόφαση, 37 στους 37, ενέκρινε την παρουσία της στην Βουλή, ώστε να συναινέσει στη νομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκης.

eurokinissi

Θυμίζουμε πως θετικός στην προσπάθεια του Ολυμπιακό είναι και ο Δήμος Πειραιά.

Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΟΕ;

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική θεσμική εξέλιξη, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την οριστική τακτοποίηση της πολεοδομικής τροποποίησης για να χτιστεί το Νέο Καραϊσκάκης.

Η συναίνεση της ΕΟΕ δεν είναι απλώς τυπική, αλλά νομικά και συνταγματικά αναγκαία. Και αυτό διότι η ΕΟΕ είναι ο θεσμικός ιδιοκτήτης της έκτασης στο Φάληρο, όπου βρίσκεται το στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Η αρχική παραχώρηση της χρήσης του σταδίου στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για 49 έτη (μέχρι το 2052) είχε θεσμοθετηθεί με νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Οποιαδήποτε μεταβολή, εκσυγχρονισμός ή νέα ρύθμιση που αφορά το καθεστώς χρήσης, τη διαχείριση ή τις νομικές και οικονομικές σχέσεις που διέπουν το στάδιο, απαιτούσε τη ρητή σύμφωνη γνώμη του κυρίου του έργου (ΕΟΕ), ώστε η νομοθετική διάταξη να είναι απολύτως θωρακισμένη νομικά και να μην προσκρούει σε ζητήματα προστασίας της περιουσίας της Επιτροπής.

Η ομοφωνία εντός της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακός Επιτροπής αναδεικνύει τρία βασικά στοιχεία για την επόμενη μέρα. Με πρώτο και σημαντικότερο την νομική και ασφαλιστική θωράκιση του έργου. Η επίσημη παράσταση και η παροχή συναίνεσης απευθείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εκμηδενίζει τον κίνδυνο μελλοντικών δικαστικών προσφυγών ή διοικητικών εμποδίων που θα μπορούσαν να προκύψουν. Επιπλέον, η πλήρης ομοφωνία σημαίνει πως η συμφωνία κρίνεται ως αμοιβαία επωφελής, τόσο για τα συμφέροντα και την περιουσιακή της αξιοποίηση από την Ολυμπιακή Επιτροπή, όσο και για τον Ολυμπιακό και την ίδια την εγκατάσταση.

Και φυσικά το σημαντικότερο έχει να κάνει με την επιτάχυνση των διαδικασιών. Και αυτό διότι με την έγκριση της ΕΟΕ εξασφαλισμένη, το υπουργείο και η Βουλή μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην ψήφιση και εφαρμογή του νέου πλαισίου, που θα αφορά στο ύψος του Νέου Καραϊσκάκη, χωρίς θεσμικές εκκρεμότητες.