Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Ολυμπιακός: Αυτό είναι το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» των 53.000 θέσεων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο των Πειραιωτών.

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Σταύρος Γεωργακόπουλος

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Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟλυμπιακόςΒαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης (02/07),στην οποία  παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκη.

Μάλιστα το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίστηκε «μεγαλειώδες και ιστορικό» και θα βοηθήσει στη βελτίωση της περιοχής, καθώς θα γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, με τη χωρητικότητά του να προσεγγίζει τους 53.000 θεατές. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας πίσω από το ΟΑΚΑ.

Με την παρουσίαση του έργου ήρθαν στο φως της δημοσιότητες οι πρώτες εικόνες από το «Θέατρο των ονείρων» όπως το χαρακτήρισε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες:

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Δείτε το βίντεο:

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