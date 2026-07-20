Έφτασαν Μαδρίτη οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο
Η εθνική Ισπανίας προσγειώθηκε στη Μαδρίτη και το «πάρτι» των οπαδών τους τώρα ξεκινά.
Οι Ισπανοί με το τρόπαιο αγκαλιά, έφτασαν στη Μαδρίτη για να πανηγυρίσουν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους.
Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.
Μάλιστα το αεροπλάνο με το οποίο προσγειώθηκαν, είναι πολύ ιδιαίτερο:
Έπειτα θα ξεκινήσει η γνωστή και καθιερωμένη παρέλαση με το λεωφορείο της ομάδας, με τραγούδια και εκατομμύρια Ισπανούς στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως ανέφερε ο νομάρχης της Φρανσίσκο Μάρτιν.