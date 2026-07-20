Σπορ Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Μαδρίτη Ποδόσφαιρο

Έφτασαν Μαδρίτη οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο

Η εθνική Ισπανίας προσγειώθηκε στη Μαδρίτη και το «πάρτι» των οπαδών τους τώρα ξεκινά.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Οι Ισπανοί με το τρόπαιο αγκαλιά, έφτασαν στη Μαδρίτη για να πανηγυρίσουν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους.

REUTERS
REUTERS

Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.

Μάλιστα το αεροπλάνο με το οποίο προσγειώθηκαν, είναι πολύ ιδιαίτερο:

REUTERS
REUTERS

Έπειτα θα ξεκινήσει η γνωστή και καθιερωμένη παρέλαση με το λεωφορείο της ομάδας, με τραγούδια και εκατομμύρια Ισπανούς στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως ανέφερε ο νομάρχης της Φρανσίσκο Μάρτιν.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Μαδρίτη Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader