Έφτασαν Μαδρίτη οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο

Οι Ισπανοί με το τρόπαιο αγκαλιά, έφτασαν στη Μαδρίτη για να πανηγυρίσουν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους.

🏆🇪🇸 ¡La Copa del Mundial de fútbol ya está en España! Así han aterrizado los jugadores en Madrid con el trofeo https://t.co/ZZvF9ayYeD pic.twitter.com/34UoNknxCH — Europa Press (@europapress) July 20, 2026

REUTERS

Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.



Μάλιστα το αεροπλάνο με το οποίο προσγειώθηκαν, είναι πολύ ιδιαίτερο:

REUTERS

Έπειτα θα ξεκινήσει η γνωστή και καθιερωμένη παρέλαση με το λεωφορείο της ομάδας, με τραγούδια και εκατομμύρια Ισπανούς στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως ανέφερε ο νομάρχης της Φρανσίσκο Μάρτιν.