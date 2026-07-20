Το γκολ της Ισπανίας στον τελικό ταρακούνησε τη γη και οι σεισμογράφοι... πήραν φωτιά

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία δεν προκάλεσε μόνο ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους, αλλά άφησε και... σεισμικό αποτύπωμα. Οι αντιδράσεις των φιλάθλων μετά το νικητήριο γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση καταγράφηκαν από σεισμογράφους στην Καταλονία.

Το εκπαιδευτικό σεισμολογικό δίκτυο GEO3BCN-CSIC και το Γεωλογικό και Χαρτογραφικό Ινστιτούτο της Καταλονίας κατέγραψαν τις δονήσεις που προκάλεσαν οι φίλαθλοι κατά τη διάρκεια του τελικού, στον οποίο η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με το γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση.

Οι καταγραφές προήλθαν από τους πανηγυρισμούς χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν τον αγώνα σε μπαρ, πλατείες και σπίτια.

Η στιγμή που ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στα γραφήματα των σεισμογράφων, τα οποία κατέγραψαν απότομη αύξηση των δονήσεων.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι πρόκειται για μικροδονήσεις ή τεχνητές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες προκαλούνται από μαζική ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως συμβαίνει σε μεγάλες συναυλίες ή αθλητικές διοργανώσεις, μεταδίδει η El Correo.

⚽ ¡Así se registró anoche la emoción en Madrid! ✌️



📈 El sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid ha registrado los momentos clave del partido Argentina-España que hicieron vibrar anoche a la ciudad de Madrid.



Se aprecia claramente en el acelerograma la actividad sísmica… pic.twitter.com/L9sDG2wxrD — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) July 20, 2026

Τα περισσότερα... «ρίχτερ» σε Σάντα Κολομά και Σαμπαντέλ

Τα σεισμογραφήματα κατέγραψαν ακόμη μία έντονη κορύφωση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, όταν οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι πιο έντονες δονήσεις καταγράφηκαν στις περιοχές Σάντα Κολομά ντε Γκραμενέτ και Σαμπαντέλ, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φίλαθλοι.

Παρόμοια μοτίβα καταγράφηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις, όπως η Αλχεθίρας, το Αλκόι και η Γρανάδα, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος του ενθουσιασμού που προκάλεσε η κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική Ισπανίας.