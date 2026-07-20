Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Drake ΣΤΟΙΧΗΜΑ Εθνική Αργεντινής

Ο Drake έχασε εξωπραγματικό ποσό λόγω της ήττας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ

Ο γνωστός ράπερ συνηθίζει να στοιχηματίζει σε μεγάλα event, ενώ εχει δημιουργηθεί και σελίδα που καταγράφει τις... χασούρες του.

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Ο γνωστός Καναδός ράπερ Drake φαίρεται να στοιχημάτισε υπέρ της Αργεντινής στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά την ήττα της αλμπισελέστε στον τελικό από την Ισπανία έχασε 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πασίγνωστος ράπερ «έβλεπε» πως ο Λιονέλ Μέσι θα σηκώσει το τρόπαιο, έπεσε όμως έξω. Εάν η Αργεντινή τελικά κατακτούσε το Μουντιάλ, ο ίδιος θα εξασφάλιζε το τεράστιο κέρδος των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων και συνολική επιστροφή 5,1 εκατομμυρίων. Μάλιστα ο 39χρονος είναι τόσο μεγάλος τζογαδόρος που έχει δημιουργηθεί και σελίδα στα social media με τις... χασούρες του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την σελίδα «The Drake Curse», ο ράπερ πόνταρε πριν την έναρξη της διοργάνωσης 38,7 εκατομμύρια σε 87 αθλητικά γεγονότα, ενώ κέρδισε μόνο 32 στοιχήματα και πήρε πίσω 37,1 εκατομμύρια. Έπομένως έχασε 1,55 εκατομμύρια. Η στοιχηματική ήττα του Drake στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έρχεται να προστεθεί σε αρκετές ακόμα, καθώς οι ομάδες και οι αθλητές που υποστηρίζει χάνουν συχνά, ενώ πρόσφατα πόντραρε και 1 εκατ. δολάρια στον Κόνορ Μακ Γκρέγκορ στην αναμέτρησή του με τον Μαξ Χόλογουεϊ στο UFC, η οποία τελίωσε πρόωρα λόγω τραυματισμού του Ιρλανδού.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Drake ΣΤΟΙΧΗΜΑ Εθνική Αργεντινής

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