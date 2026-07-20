Μουντιάλ: Η FIFA ερευνά τα επεισόδια μετά τον τελικό Αργεντινή-Ισπανία - Στο προσκήνιο ο Παρέδες

Η FIFA ξεκινά πειθαρχική έρευνα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ, στον οποίοη Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής και κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στη Νέα Υόρκη, η ένταση μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπου ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε συμπλοκές.

Σύμφωνα με το Sky Sports News, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα εξετάσει αναλυτικά τις εκθέσεις των διαιτητών, καθώς και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και αν συντρέχει λόγος επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περιστατικά όπως η γροθιά του Μολίνα στον Ρόδρι, αλλά και η σύρραξη στην οποία ο Παρέδες φέρεται να έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία και να έριξε στο έδαφος τον Γκάβι.

Πέρα από τα επεισόδια εντός αγωνιστικού χώρου, η FIFA θα εξετάσει και τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της απονομής. Συγκεκριμένα, αρκετοί παίκτες της «Αλμπισελέστε» γύρισαν την πλάτη τους τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας σήκωναν το τρόπαιο, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για πιθανές ποινές. Η FIFA αναμένεται να ολοκληρώσει την πειθαρχική διαδικασία και στη συνέχεια να ανακοινώσει τις αποφάσεις της μέσα στις επόμενες εβδομάδες.