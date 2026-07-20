«Μποϊκοτάζ» της UEFA στην FIFA: Δεν παρακολούθησε τον τελικό ο Τσέφεριν - Ο λόγος

Τεταμένο παραμένει το κλίμα ανάμεσα σε FIFA και UEFA, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στον χθεσινό τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, απουσίασε από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον χειρισμό της FIFA στην υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, αλλά και για μια σειρά ζητημάτων που έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις των δύο ποδοσφαιρικών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Τσέφεριν είχε αρχικά προγραμματίσει να παρακολουθήσει τον τελικό Ισπανίας - Αργεντινής, ωστόσο άλλαξε την απόφασή του μετά την αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκαν.

Ο επιθετικός των ΗΠΑ είχε αποβληθεί στη φάση των «32» απέναντι στη Βοσνία και είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής. Ωστόσο, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανέστειλε την ποινή, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί, σε μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

UEFA president Aleksander Ceferin stayed away from Sunday’s World Cup final in protest over FIFA’s handling of Folarin Balogun’s suspension, among other disagreements with football’s global governing body.



Along with the rest of the FIFA Council, the European football chief went… pic.twitter.com/rV9g1oGCpQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 20, 2026

Ο Τραμπ και οι λόγοι του «μποϊκοτάζ»

Η UEFA χαρακτήρισε την εξέλιξη «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη», υποστηρίζοντας ότι η FIFA «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή», καθώς δημιουργήθηκε η εντύπωση πολιτικής παρέμβασης στη λήψη αθλητικών αποφάσεων, «φωτογραφίζοντας» τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της Αμερικάνικης κυβέρνησης.

Η υπόθεση Μπάλογκαν αποτελεί μόνο ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ UEFA και FIFA. Οι δύο οργανισμοί διαφωνούν επίσης για την τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων, τη διαχείριση θεμάτων διαιτησίας, τη μεταχείριση ορισμένων εθνικών ομάδων στη διοργάνωση, αλλά και για αλλαγές στους κανονισμούς και στη μορφή των αγώνων.

Παράλληλα, ο Τσέφεριν έχει περιορίσει αισθητά την παρουσία του σε διοργανώσεις και εκδηλώσεις της FIFA τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει το ψυχρό κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεση του στις εξωπραγματικές τιμές των εισιτηρίων στο φετινό Μουντιάλ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν συμφωνεί με τις πρακτικές του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Παρά τις διαφωνίες, η UEFA εκπροσωπεί 55 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, με την πλειονότητα των υπόλοιπων να εξακολουθεί να στηρίζει την ηγεσία του Τζάνι Ινφαντίνο.