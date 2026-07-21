FIFA Ranking: Η νέα παγκόσμια κατάταξη και η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ολοκληρώθηκε και η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με αυτή της την νίκη η φούρια ρόχα σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας της φιναλίστ Αργεντινή.

Έτσι διαμορφώθηκε μια νέα κατάταξη, με την Γαλλία να βρίσκεται στην τρίτη θέση παρά την ήττα της στον μικρό τελικό από τους τέταρτους Άγγλους. Πέμπτη είναι η Βραζιλία η οποία δεν ήταν αυτή που έπρεπε για ακόμα ένα Μουντιάλ. Ακολουθεί το Μαρόκο που σκαρφάλωσε στην 6η θέση για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενώ η Νορβηγία του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ σκαρφάλωσε 12 ολόκληρες θέσεις και φιγουράρει στην 19η.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η Γερμανία βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός δεκάδας, κάτι που δείχνει το πολύ κακό φεγγάρι που περνάει η μάνσαφτ. Η Ελλάδα ανέβηκε δύο θέσεις και πλέον καταλαμβάνει την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1.473,9 βαθμούς.

Αναλυτικά οι πρώτες 20 χώρες της ανανεωμένης κατάταξης