Ο Χαβιέ Τέμπας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ινφαντίνο: «Ο χρόνος σου τελείωσε»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο της έντονης κριτικής μετά από μια σειρά αποφάσεων που προκάλεσαν αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Η αναστολή της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν είναι από τους κύριους λόγους αντιπαράθεσης, αφού του επέτρεψε να αγωνιστεί στη φάση των «16» παρόλο που είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα. Ένα άλλο φλέγον ζήτημα ήταν η καθιέρωση διαλειμμάτων ενυδάτωσης, τα οποία αρκετοί χαρακτήρισαν περιττά, καθώς εξυπηρετούσαν κυρίως εμπορικούς σκοπούς.

🚨🗣️ 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔: Javier Tebas (presidente de La Liga):



“Las pausas de hidratación durante la Copa del Mundo fueron una mentira."



"También las tenemos en La Liga, pero solo cuando el clima es realmente caluroso."



"Aquí, los estadios en Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire… pic.twitter.com/1N5czXeZqB — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 22, 2026

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις της FIFA με την UEFA δοκιμάζονται. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τον χειρισμό αρκετών ζητημάτων στη διοργάνωση, ενώ ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, επέλεξε να μην παραστεί στον τελικό ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

La Liga president Javier Tebas has accused Fifa of “destroying the football industry” and called for its president Gianni Infantino to quit.



“There is no opposition candidate, no one wants to present themselves to lose. This is the system, and it is a system that is sick at the… pic.twitter.com/G6GrNBBH21 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 21, 2026

Από την άλλη, σε συνέντευξή του στη «Gazzetta dello Sport», ο πρόεδρος του Ισπανικού πρωταθλήματος, Χαβιέ Τέμπας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρόεδρο της FIFA.

«Κατά τη γνώμη μου, ναι, νομίζω ότι ο χρόνος του Ινφαντίνο τελείωσε», ανέφερε αρχικά.

«Ωστόσο, έχει την υποστήριξη του συστήματος, των ομοσπονδιών, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να προσθέσουμε, έτσι δεν είναι; Δεν υπάρχει υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Κανείς δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα απλώς και μόνο για να χάσει. Αυτό είναι το σύστημα, και είναι ένα σύστημα σάπιο στην ουσία του».

«Δεν θα έπρεπε να μείνει, αλλά η τρέχουσα κατάσταση σημαίνει ότι δεν θα φύγει. Τις τελευταίες μέρες εδώ στην Αμερική, άκουσα πολλούς ανθρώπους που είναι εναντίον του Ινφαντίνο, που διαφωνούν με αυτά που κάνει. Το λένε, αλλά μετά δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η σιωπή ή η συνενοχή, γιατί όσοι σιωπούν έχουν πλήρη επίγνωση της ζημιάς που υφίσταται το ποδόσφαιρο».