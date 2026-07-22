Η Μια Καλίφα κέρδισε 650.000 ευρώ μετά την κατάκτηση της Ισπανίας

Η Μία Καλίφα βρέθηκε κέρδισε 650.000 δολάρια χάρη σε ένα εντυπωσιακό στοίχημα υπέρ της Ισπανίας.

Η πρώην πορνοστάρ τα τελευταία χρόνια είναι media personality και δηλώνει φανατική φίλαθλος, είχε ποντάρει 1 εκατ. δολάρια στην κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. Μετά τη νίκη των Ισπανών επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, το δελτίο της πληρώθηκε συνολικά με 1,65 εκατ. δολάρια.

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Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπο του κερδισμένου στοιχήματος, μαζί με φωτογραφίες από την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Πίστεψα και κέρδισα πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τη δεύτερη πατρίδα μου, την Ισπανία (χωρίς να έχω ούτε σταγόνα ισπανικού αίματος)», έγραψε στα social media.

Η Μία Καλίφα είχε έντονη παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρακολουθώντας αγώνες από κοντά και εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της στην εθνική Ισπανίας.

Στο MetLife Stadium εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, πανηγυρίζοντας τόσο την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία όσο και το μεγάλο κέρδος από το στοίχημά της.