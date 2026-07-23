Ένταση με πρωταγωνιστές τον Ατζούν και τη σύζυγό του: «Κάτσε κάτω επιτέλους»

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί και η σύζυγος του βρέθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, ωστόσο δεν ήταν και η πιο ευχάριστη εμπειρία τους. Το ζευγάρι υποστήριζε την Αργεντινή του Μέσι η οποία ηττήθηκε στην παράταση με 1-0 από την Ισπανία.

Όμως το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτέλεσε την μόνη κακή στιγμή για τους δύο πρωταγωνιστές. Πιο συγκεκριμένα το ζευγάρι βρισκόταν στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, που φιλοξενούσε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, ήταν όρθιο σχεδόν όλη την διάρκεια του αγώνα, γεγονός που δυσαρέστησε άλλους θεατές, οι οποίοι εξέφρασαν τα παράπονα τους.

Όπως ήταν λογικό, αυτά δεν εισακούστηκαν και το ζευγάρι ήρθε σε ρήξη με τους θεατές, με έναν από αυτούς να φωνάζει στην σύντροφο του Ατζούν, Τσάαλα, «Κάτσε κάτω επιτέλους».