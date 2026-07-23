Προκλητικός Σενγκούν προς την Εθνική ομάδα μπάσκετ: «Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα»

Ο Αλμπερέν Σενγκούν αποκάλυψε ότι ο ημιτελικός κόντρα στην Ελλάδα για το Eurobasket του 2025 είναι μια αξέχαστη εμπειρία για εκείνον.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι το «αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα» ηττήθηκε με 94-68 από την Τουρκία και στη συνέχεια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Φιλανδία.

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«Έχω δει πάνω από 20 φορές το ματς»

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς, μιλώντας ως καλεσμένος στην εκπομπή «American Kitchen», αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τουλάχιστον 20 φορές, υποστηρίζοντας ότι η «γαλανόλευκη» δεν μπορούσε να βρει τρόπο αντίδρασης απέναντι στην ομάδα του.

Παράλληλα, ο Τούρκος φόργουορντ/σέντερ αναφέρθηκε και σε μία συνομιλία που είχε με τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Ερτσάν Οσμάνι, μετά το παιχνίδι.

Αρχικά είπε: «Ο αγώνας με την Ελλάδα είναι ένας από τους αγώνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πιστεύαμε ήδη ότι θα κερδίζαμε, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να έχω παρακολουθήσει τον αγώνα με την Ελλάδα τουλάχιστον 20 φορές. Όταν βαριόμουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, τον παρακολουθούσα επανειλημμένα το βράδυ. Είναι ένας από τους αγώνες που έχω απολαύσει περισσότερο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα εναντίον μας. Τους πήραμε την μπάλα. Όλοι έπαιξαν με τόση αυτοπεποίθηση που κάναμε όλα τα σουτ μας».



Πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, δεν έπαιξα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Τα σουτ μου δεν έμπαιναν επειδή με… χτυπούσαν διπλά. Είναι δύσκολο όταν έχεις δύο Αντετοκούνμπο κάτω από το καλάθι ταυτόχρονα. Το πρωί πριν από τον αγώνα, μίλησα με τον Ερτσάν (Οσμανί). Του είπα: “Ερτσάν, αν είσαι έξυπνος σε αυτό το παιχνίδι, θα σκοράρεις 30 πόντους”. Γιατί ήξερα ότι ο Γιάννης δεν θα τον μάρκαρε αλλά θα πήγαινε να βοηθήσει. Πάντα βοηθούσε και σε άλλα παιχνίδια. Ο Ερτσάν μου είπε επίσης πριν από τον αγώνα: “Θα ευστοχήσω τουλάχιστον σε 6 τρίποντα σήμερα, πίστεψέ με”. Μετά ευστόχησε σε έξι από τα οκτώ. Μετά τον αγώνα, ήρθε κοντά μου και μου είπε: “Δεν σου είπα;”».