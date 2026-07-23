Το αναλυτικό πρόγραμμα της Allwyn WBL1 για τη σεζόν 2026/27
Σήμερα (23/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026/27.
Στα γραφεία της ΕΟΚ την Πέμπτη 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα πρωταθλήματα της Allwyn Women’s Basketball League 1 (A1 Γυναικών).
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2026.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν:
1η Αγωνιστική - 4/10/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΟΚ ΑΣ
2η Αγωνιστική - 11/10/2026
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
3η Αγωνιστική - 18/10/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
4η Αγωνιστική - 25/10/2026
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
5η Αγωνιστική - 1/11/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
6η Αγωνιστική - 7/11/2026
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
7η Αγωνιστική - 22/11/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8η Αγωνιστική - 29/11/2026
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
9η Αγωνιστική - 6/12/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
10η Αγωνιστική - 13/12/2026
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11η Αγωνιστική - 19/12/2026
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
12η Αγωνιστική -
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
13η Αγωνιστική -
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
14η Αγωνιστική -
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
15η Αγωνιστική -
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
16η Αγωνιστική -
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
17η Αγωνιστική -
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
18η Αγωνιστική -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
19η Αγωνιστική -
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20η Αγωνιστική -
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
21η Αγωνιστική -
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΑΣ
22η Αγωνιστική -
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ