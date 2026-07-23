Νίκος Γκάλης: Ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ γίνεται σήμερα 69 ετών

Σήμερα (23/7) το ελληνικό μπάσκετ γιορτάζει, καθώς ο Νίκος Γκάλης έκλεισε τα 69 του χρόνια. Στις 23 Ιουλίου 1957 γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία του Άρη αλλά και την μοίρα του αθλήματος στην χώρα μας.

Ο Νίκος Γκάλης γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ αλλά με καταγωγή από την Ρόδο διέπρεψε στο πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, όπου ξεχώρισε για την ικανότητα του στο σκοράρισμα και το 1978 αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στο NCCA γεγονός που τον επιβράβευσε, καθώς επιλέχτηκε στο draft από τους Σέλτικς.

Ωστόσο ένας τραυματισμός το 1979 του «έκοψε» τα φτερά και το όνειρο του NBA. Έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη, όπου διαμόρφωσε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ κερδίζοντας με τους «κιτρινόμαυρους» όπου πανηγύρισε 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα Ελλάδος, ενώ αγωνίστηκε σε 3 συνεχόμενα Final Four του Κυπέλλου πρωταθλητριών (1988, 1989, 1990).

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε την προσφορά του και στην εθνική ομάδα. Κανένας Έλληνας δεν θα ξεχάσει το «έπος του 1987» όταν η «επίσημη αγαπημένη» υπέταξε την μεγάλη τότε δύναμη, την Σοβιετική Ένωση με σκορ 103-101, κατακτώντας τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο.

Η αρχή ενός «μύθου»

Στις 2 Δεκεμβρίου του 1979 σηματοδοτήθηκε η αρχή της θρυλικής καριέρας του Νίκου Γκάλη και το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή ήταν το πρώτο του με την φανέλα του «αυτοκράτορα» κερδίζοντας τον «γηραιό» με σκορ 79-78, με τα κείμενα της εποχής να εμφανίζονται επιφυλακτικά χωρία να ξέρουν την πορεία που θα διέγραφε στην συνέχεια ο «γκάνγκστερ».

Η πέτρα που τον «έστειλε» στον Άρη

Ο Ολυμπιακός όντας πρωταθλητής του 1978, ήθελε να σηκώσει το τρόπαιο και την επόμενη χρονιά. Στον κρίσιμο αγώνα του Παπαστράτειου, ο Άρης με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε μόλις αποσυρθεί από την ενεργό δράση, είχε οδηγήσει τους Θεσσαλονικείς πολύ κοντά στην νίκη. Ωστόσο ένας νευριασμένος οπαδός των Πειραιωτών, νευριασμένος από την κατάσταση που βρισκόταν η ομάδα του, είχε άλλα σχέδια και πέταξε μια πέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχε τον διαιτητή, Προεστό στο κεφάλι και τον τραυμάτισε σοβαρά. Έτσι το πρωτάθλημα κατέληξε στα χέρια του Άρη εκτός των τεσσάρων γραμμών. Λίγο αργότερα, ο Γκάλης είχε στα χέρια του προτάσεις από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη. Ο ίδιος δεν ήξερε το ελληνικό μπάσκετ, και κατέληξε στον Άρη επειδή είχε στεφθεί πρωταθλητής.

Η φανέλα με το νούμερο 4 στον ουρανό του ελληνικού μπάσκετ

Η στιγμή της αποθέωσης για τον Έλληνα θρύλο, ήρθε στις 8 Απριλίου του 2023, όπου βίωσε την ύψιστη τιμή που θέλει να βιώσει κάθε μπασκεμπολίστα. Η φανέλα της εθνικής μας ομάδας με το νούμερο 4 υψώθηκε ψηλά στον ουρανό του ελληνικού μπάσκετ, μπροστά σε 14.000 φιλάθλους που είχαν την τιμή να είναι παρόν σε μια τέτοια τελετή και να αντικρίζουν τον έναν και μοναδικό Νίκο Γκάλη, φανερά συγκινημένο.