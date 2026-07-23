Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Σάλιακα και πετάει για Ολλανδία

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Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τον Μανώλη Σάλιακα και επιστρέφει στον Πειραιά!

Οι «ερυθρόλευκοι» εδώ και καιρό είχαν ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με την Ζανκτ Πάουλι.

Ο ποδοσφαιριστής πετάει για Ολλανδία και θα ενταχθεί εντός της Πέμπτης (23/7) στην προετοιμασία μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ. Ο Σάλιακας θα υπογράψει 3ετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές φτάνει τα 1.300.000 ευρώ, ενώ υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και κάποια μπόνους.

Ο Ελληνας μπακ μέτρησε 120 συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα, με 9 γκολ και 12 ασίστ.

Την χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι, ενώ είχε πετύχει και ένα γκολ στην Bundesliga.