Άρσεναλ: Αυτό το νούμερο επέλεξε ο Χρήστος Τζόλης

Η ώρα της ανακοίνωσης του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ πλησιάζει και ο ρεπόρτερ, Τσαρλς Βατς, αποκάλυψε το νούμερο της φανέλας του.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας τα έχουν βρει σε όλα με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ έδωσαν τα χέρια και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με τα ρεπορτάζ των Άγγλων, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ο Τζόλης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση από πλευράς «κανονιέρηδων». Μάλιστα, διέρρευσε και το νούμερο που επέλεξε ο 24χρονος το οποίο θα είναι το «17».

Στην Κλαμπ Μπριζ είχε το νούμερο 8, ενώ στον ΠΑΟΚ φορούσε το 11.

Τέλος, ο νεαρός επιθετικός συμπληρώνει την «ελληνική λίστα» της Άρσεναλ καθώς είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της μετά τους Στάθη Ταυλαρίδη, Ντίνο Μαυροπάνο, Σωκράτη Παπασταθόπουλο.