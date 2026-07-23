Ελλάδα - Μαυροβούνιο 14-13: «Καρδιοχτύπησε» αλλά πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup

Η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών μπήκε με το δεξί στο Super Final του World Cup και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.



Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έκαναν μια πολύ δυναμική εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο, έχοντας τόσο οργανωμένες άμυνες όσο και επιθέσεις κι έτσι πήραν τη μεγάλη νίκη με 14-13 και πρώτο σκόρερ τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο - Κανακάκη με τέσσερα γκολ. Εκτός του αρχηγού της Ελλάδας πολύ μεγάλη εμφάνιση έκανε κι ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τζωρτζάτος με 11 αποκρούσεις και ποσοστό 46%.



Η «γαλανόλευκη» στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, με τον αγώνα να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25/7 στις 13:15.

Η ροή του προημιτελικού



Στο ξεκίνημα του αγώνα το Μαυροβούνιο μπήκε δυναμικά κερδίζοντας σπριντ, πέναλτι κι ανοίγοντας το σκορ στα πρώτα 21 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση με γκολ του Κάκαρη ενώ μετά από διαδοχικές επιθέσεις, ο Γκιουβέτσης με ένα εξαιρετικό σουτ από την περιφέρεια έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική και με κερδισμένο πέναλτι, ο Καλογερόπουλος διεύρυνε τη διαφορά στο +2. Μετά από αποβολή του Σπάχιτς ο Μάτκοβιτς μείωσε σε 3-2 και δύο λεπτά μετά, ο Σκουμπάκης ήταν ο επόμενος που βρήκε τα δίχτυα σε εξαιρετική συνεργασία με τον Γκιουβέτση. 30 δευτερόλεπτα μετά ο Αργυρόπουλος πέτυχε το πρώτο του γκολ για το 5-2 ενώ ο Γκοΐκοβιτς μείωσε σε 5-3. Στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα ο Αργυρόπουλος σκόραρε ξανά κι ο Παπαναστασίου διαμόρφωσε το 7-3.



Στο δεύτερο οκτάλεπτο το Μαυροβούνιο έκανε το 2/2 στα σπριντ όμως λίγο αργότερα ο Αλαφραγκής ήταν αυτός που σκόραρε πρώτος για το 8-3. Ο Ράντοβιτς μείωσε και ο Παπαναστασίου δεν κατάφερε να σκοράρει αφού η εκτέλεση ενός πέναλτι πήγε στο δοκάρι. Το Μαυροβούνιο στη συνέχεια βγήκε στην κόντρα και με τον Στούπαρ μείωσε ενώ ο Αργυρόπουλος ευστόχησε στο κερδισμένο πέναλτι. Οι δύο ομάδες συνέχισαν στο 9-5 και πίεσαν η μία την άλλη όμως μετα από άστοχες επιθέσεις ο Βούσκοβιτς μείωσε σε 9-6, 70 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πετυχαίνοντας έτσι και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.



Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4,



Ελλάδα: Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.



Μαυροβούνιο: Ντούροβιτς, Βούγιοβιτς, Ντούρο Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούσκοβιτς, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς, Ίλια Ράντοβιτς, Στούπαρ, Γκοΐκοβιτς.

Πηγή: Athletiko.gr