Πόλο: Η Ελλάδα «βύθισε» την Ιταλία και προκρίθηκε στον τελικό του World Cup

Με άλλη μία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, την Ιταλία, η Εθνική πόλο ανδρών πήρε τη νίκη σε άλλο ένα ματς-θρίλερ με σκορ 9-10 και πέρασε στον μεγάλο τελικό του World Cup.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση των Σετεμπέλο του Σάντρο Καμπάνια ειδικά στο τελευταίο οκτάλεπτο και επιστρέφουν στον μεγάλο τελικό μετά τον περσινό με την Ισπανία. O μεγάλος MVP του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Έλληνα πορτιέρε, Παναγιώτη Τζωρτζάτο, ο οποίος «έκλεισε ρολά» στο ελληνικό τέρμα.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία που νίκησε στο γκολ την διοργανώτρια Αυστραλία στον πρώτο ημιτελικό, στον μεγάλο τελικό του World Cup, τον έκτο τελικό της ιστορίας της Εθνικής πόλο ανδρών σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Ο στόχος είναι ένας: το μοναδικό χρώμα μεταλλίου που λείπει από την Εθνική, το χρυσό.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Οι Ιταλοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με τον Ντόλτσε στον παίκτη παραπάνω, όμως η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα. Ο Σκουμπάκης ισοφάρισε σε 1-1, με τον Τζωρτζάτο να κρατά όρθια την Εθνική πραγματοποιώντας διαδοχικές αποκρούσεις, ακόμη και σε επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα των αντιπάλων. Η «σετεμπέλο» έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ (2-1), αξιοποιώντας μία από τις λίγες ευκαιρίες που βρήκε απέναντι στην ελληνική άμυνα.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, καθώς ο Χαλυβόπουλος ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ από δύσκολη γωνία, ενώ λίγο αργότερα ο Καλογερόπουλος ευστόχησε σε πέναλτι για το πρώτο ελληνικό προβάδισμα (3-2).

Οι Ιταλοί απάντησαν στον παραπάνω με τον Φερέρο, όμως η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες ήρθε λίγο αργότερα. Μετά από εξέταση στο VAR, ο Ντελ Μπάσο τιμωρήθηκε με πέναλτι και αποβολή χωρίς αντικατάσταση για τέσσερα λεπτά, δίνοντας στην Ελλάδα μεγάλη ευκαιρία να «χτίσει» διαφορά.

Παρότι ο Αργυρόπουλος αστόχησε στο πέναλτι, νικημένος από τον Νικοσία, η Εθνική εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο ίδιος πήρε τη... ρεβάνς σκοράροντας για το 4-3, ενώ λίγο αργότερα, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Χαλυβόπουλο, διαμόρφωσε το 5-3.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει πλήρως το τετράλεπτο με παίκτη παραπάνω, χάνοντας αρκετές επιθέσεις, ωστόσο ο Τζωρτζάτος συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε νέα σειρά μεγάλων αποκρούσεων, κορυφαία όλων εκείνη σε εκτέλεση πέναλτι των Ιταλών, διατηρώντας το ελληνικό προβάδισμα.

Το μόνο που κατάφερε η Ιταλία ήταν να μειώσει σε 5-4 με τον Ιόκι Γκράτα λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το δεύτερο μέρος του μεγάλου ημιτελικού.

Στην τρίτη περίοδο η ελληνική άμυνα συνέχισε να λειτουργεί υποδειγματικά, με τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί νέες εντυπωσιακές επεμβάσεις, αποκρούοντας διαδοχικά τρία σουτ στην ίδια ιταλική επίθεση και κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε καθοριστικές στιγμές.

Στην επίθεση, ο Γκιουβέτσης ανέλαβε δράση. Αρχικά ευστόχησε με δυνατό σουτ από την περιφέρεια για το 6-4 και λίγο αργότερα, με εξαιρετική προσποίηση και τελείωμα από κλειστή γωνία, ανέβασε τη διαφορά στο 7-4, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Εθνική.

Η Ιταλία αντέδρασε προς το τέλος της περιόδου. Ο Κανέλα μείωσε σε 7-5, ενώ ο Κοντέμι αξιοποίησε τον παίκτη παραπάνω για να διαμορφώσει το 7-6, κρατώντας ζωντανή τη «σετεμπέλο» στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του οκταλέπτου, ο Τζωρτζάτος πρόσθεσε ακόμη δύο μεγάλες αποκρούσεις, αποτρέποντας την ισοφάριση.



Στην τελευταία περίοδο η «γαλανόλευκη» έδειξε χαρακτήρα. Ο Γκιουβέτσης ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Παπαναστασίου για το 8-6, ενώ λίγο αργότερα ο Σκουμπάκης με δυνατό σκαστό σουτ ανέβασε τη διαφορά στο 9-6, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα απέναντι στη «σετεμπέλο».

Οι Ιταλοί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με διαδοχικά γκολ του Καρνεζέκι μείωσαν αρχικά σε 9-7 και στη συνέχεια σε 9-8. Η Ελλάδα όμως βρήκε ξανά τη λύση, όταν ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι και ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος εκτέλεσε εύστοχα για το 10-8, μόλις 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η Ιταλία μείωσε εκ νέου με τον Καρνεζέκι σε 10-9 και είχε μία τελευταία επίθεση μετά από τάιμ άουτ του Σάντρο Καμπάνια, αγωνιζόμενη με επτά παίκτες στην επίθεση. Ωστόσο, ο Τζωρτζάτος είπε την τελευταία λέξη, πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία απόκρουση στην εκπνοή και «σφραγίζοντας» τη μεγάλη ελληνική νίκη με τελικό σκορ 10-9.

Πηγή: Athletiko.gr