Επίσημο: Ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Άρσεναλ!

Οι «Κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού, την ακριβότερη για Έλληνα παίκτη. Η συμφωνία έφτασε τα 40.000.000 ευρώ και παράλληλα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League μετά από δύο σεζόν με την φανέλα της Κλαμπ Μπριζ με 22 γκολ, 29 ασίστ να καταγράφει μόνο την περσινή χρονιά,

Θυμίζουμε πως ο διεθνής επιθετικός θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αφού το 2021 η Νόργουιτς τον είχε αγοράσει από τον ΠΑΟΚ με 11.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω! Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν.



Όταν ο ατζέντης μου μού είπε πως υπήρχε πιθανότητα να γίνει η μεταγραφή, ενθουσιάστηκα αμέσως. Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα βρίσκομαι εδώ».



«Είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Μικέλ Αρτέτα. Κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για εμένα, για τα σχέδιά του, φυσικά για την ομάδα. Όλα όσα συζητήσαμε ήταν θετικά».

«Είμαι ένας άμεσος παίκτης και πάντα ψάχνω το γκολ ή την ασίστ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Έχω πάντα μεγάλη επιθυμία να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, δουλεύω σκληρά για την ομάδα και στο αμυντικό κομμάτι».



«Μπορώ να πω πως γνωρίζω πάνω-κάτω το επίπεδο της Premier League», πρόσθεσε. «Ξέρω ότι πρόκειται για το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι στη Νόριτς και διαφορετικό στην Άρσεναλ. Νομίζω πως ως παίκτης της Άρσεναλ θα έχεις περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου και θα επιτίθεσαι περισσότερο στους αντιπάλους.



Το πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό σε σωματικό επίπεδο και η ποιότητα είναι εξαιρετικά υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος για αυτή την πρόκληση. Το ίδιο ισχύει και για το Champions League, όπου το επίπεδο είναι επίσης πολύ υψηλό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι στην Premier League κάθε παιχνίδι είναι σαν αγώνας Champions League».

«Λατρεύω να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Γνωρίζω τα πάντα για την Premier League και φυσικά για την Άρσεναλ. Παρακολούθησα πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη φετινή σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που βρεθήκαμε και εμείς αντιμέτωποι, όπως είπατε. Το παιχνίδι στο γήπεδό μας έληξε 0-3 και μπορώ να πω ότι η Άρσεναλ ήταν η πιο δύσκολη ομάδα απέναντι στην οποία έχω αγωνιστεί μέχρι σήμερα.



Έχουμε παίξει και κόντρα σε άλλες μεγάλες ομάδες, όμως απέναντι στην Άρσεναλ δυσκολευτήκαμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες φάσεις, αλλά όχι πολλές πραγματικά σημαντικές. Από την άλλη, εκείνοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και πέτυχαν τρία εξαιρετικά γκολ απέναντί μας. Στο τέλος, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο».

«Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates!» θυμήθηκε. «Το έλεγα τις προάλλες στην οικογένειά μου και ήταν μια υπέροχη ανάμνηση. Είχα εντυπωσιαστεί από το γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά απόλαυσα πραγματικά το πρώτο μου παιχνίδι και θα θυμάμαι για πάντα ότι αγωνίστηκα εδώ, στο Emirates. Ανυπομονώ να επιστρέψω και να παίξω ξανά».



«Είχα ένα καλό καλοκαίρι», πρόσθεσε. «Είχα 27 ημέρες διακοπών, αν και δεν ήταν όλες ημέρες ξεκούρασης, καθώς παράλληλα δούλεψα για να είμαι έτοιμος. Όπως σας είπα, είχα ακούσει τις φήμες και σκέφτηκα ότι έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος! Ήθελα να βρίσκομαι σε καλή κατάσταση και να έχω την απαραίτητη φυσική ετοιμότητα. Έτσι, δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, έκανα ήδη δύο εβδομάδες προετοιμασίας με την Μπριζ, οπότε είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση για να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή εδώ».



«Ο στόχος μου είναι, φυσικά, να κατακτήσω τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων και θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Παράλληλα, θέλω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής με την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Για εμένα, το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να αποκτήσω καλή χημεία με τους συμπαίκτες μου, να αγωνιστώ όσο περισσότερο μπορώ και τότε πιστεύω πως θα τα πάμε εξαιρετικά».



«Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πάντες, να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους στο γήπεδο και να πετύχω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».