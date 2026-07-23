Ολυμπιακός: Οι Γερμανοί βάζουν στο τραπέζι και τον... απλησίαστο Γκορέτσκα

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει στροφές στη μεταγραφική του αναζήτηση για τη θέση του κεντρικού χαφ και φέρεται να εξετάζει μία περίπτωση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ και το ενδιαφέρον για τον Φαμπίνιο, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης έχει προστεθεί στη λίστα των «ερυθρόλευκων». Ο λόγος για τον Λέον Γκορέτσκα, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές διαθέσιμες επιλογές της αγοράς.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, «χτενίζουν» την περίπτωσή του, γνωρίζοντας πως πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, οι Πειραιώτες επιχειρούν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους, προσπαθώντας να πείσουν τον 31χρονο διεθνή Γερμανό να συνεχίσει την καριέρα του στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ενδιαφέρον για τον έμπειρο μέσο έχουν εκδηλώσει επίσης η Γιουβέντους και η Μίλαν, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για τον Ολυμπιακό. Από την ΠΑΕ, ωστόσο, διευκρινίστηκε, με διαφορά μερικών ωρών, πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, προφανώς επειδή ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος...