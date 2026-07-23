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Ολυμπιακός: Διαψεύδουν τα σενάρια για Γκορέτσκα οι Πειραιώτες

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα απόκτησης του Λέον Γκορέτσκα, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Reuters
Reuters
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Ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στα σενάρια που συνέδεαν το όνομά του με τον Λέον Γκορέτσκα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γερμανού μέσου.

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη (23/7) έκαναν λόγο για εμπλοκή των «ερυθρόλευκων» στην υπόθεση του 31χρονου χαφ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου.

Ωστόσο, από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός υπήρξε άμεση διάψευση, με τους Πειραιώτες να τονίζουν ότι δεν υφίσταται θέμα ενδιαφέροντος για τον διεθνή Γερμανό.

Ο Γκορέτσκα ολοκλήρωσε μία σπουδαία οκταετία στην Μπάγερν, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη Σάλκε. Στο ενεργητικό του μετρά 327 συμμετοχές στην Bundesliga και 73 εμφανίσεις στο Champions League, ενώ έχει ξεπεράσει τα 100 γκολ συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα.

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