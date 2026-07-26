Η Βάσκο Ντα Γκάμα «γλυκοκοιτάζει» τον Ταρέμι σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία εν όψει του πολύ σημαντικού προκριματικού αγώνα απέναντι στην Ναϊμέγκεν και τα μεταγραφικά δημοσιεύματα και οι φημολογίες συνεχίζονται.

Ένα δημοσίευμα του ESPN πως η Βάσκο Ντα Γκάμα έχει πολύ ψηλά στην μεταγραφική της λίστα τον 34χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι. Μάλιστα πέρα από την περίπτωση του Ιρανού, οι Βραζιλιάνοι κοιτάζουν και τον Ουρουγουανό Λούτσο Ροντρίγκες, αλλά και τον Τζον Γιεμπόα, με τον τελευταίο να αποτελεί την προτεραιότητά τους.

Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και την περασμένη σεζόν σε 39 εμφανίσεις μέτρησε 16 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Η Βάσκο δουλεύει για την ενίσχυση της ομάδας του Πέδρο Εμάνουελ με έναν σέντερ φορ. Αυτή τη στιγμή, αξιολογούνται δύο ξένοι παίκτες: ο Ιρανός Μεχντί Ταρέμι ​​και ο Ουρουγουανός Λουτσιάνο Ροντρίγκες, σύμφωνα με το ESPN .Ο πιο έμπειρος Ταρέμι, 34 ετών, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν η τετραετής θητεία του (2020/21 έως 2023/24) στην Πόρτο στην Πορτογαλία. Έπαιξε επίσης για την Ίντερ στην Ιταλία και την Αλ Γκαράφα στο Κατάρ. Ο κύριος στόχος της είναι ο 26χρονος Τζον Γιεμπόα από το Ισημερινό, ο οποίος παίζει για τη Βενέτσια στην Ιταλία, και η αξία της εκτιμάται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ».