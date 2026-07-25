Άλκμααρ-Ολυμπιακός 3-2: Οι «διπρόσωποι» ερυθρόλευκοι έκλεισαν με ήττα τα φιλικά στην Ολλανδία

Παρότι ο Ολυμπιακός έκανε το τέλειο ημίχρονο και προηγήθηκε με Ελ Κααμπί(24') και Κάρμο(45'), αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να βγήκε άλλη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και με τα γκολ του Μέρτινγκ και το αυτογκόλ του Κάρμο, η Άλκμααρ πήρε τη νίκη με 3-2.

Πέρα από αυτό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει να ασχληθεί και με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν οι Έσε και Σάλιακας, ενόψει των παιχνιδιών για τα προκριματικά με τη Ναϊμέγκεν.

Η εξέλιξη του ματς

Ήδη από το 5ο λεπτό ένα «καμπανάκι» χτύπησε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού ο Έσε βρέθηκε στο χορτάρι και έδειχνε να πονάει πολύ. Ο Αργεντινός κατάφερε να συνεχίσει αλλά στο 37', ζήτησε αλλαγή καθώς δε μπορούσε να συνεχίσει.

Eurokinissi

Ολυμπιακός και Άλκμααρ είχαν μικρές καλές στιγμές μέχρι το 24', όπου πριν βγει από το παιχνίδι ο τραυματίας μέσος των «ερυθρολεύκων», έκανε το σουτ, ακολούθησε η απόκρουση του τερματοφύλακα των Ολλανδών και ο Ελ Κααμπί πήρε το «ριμπάουντ» για να γράψει το 0-1.

Eurokinissi

Στο 45' έγινε κάτι που δε συμβαίνει συχνά, καθώς η ομάδα του Ισπανού δεν έχει μεγάλη επιτυχία στα στημένα, μετά από κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο σηκώνεται στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έκανε το 0-2, το οποίο είναι και το σκορ που οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια, ολοκληρώνοντας ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο.

Eurokinissi

Στο 2ο ημίχρονο άλλαξε τελείως το «φαβορί» στην αναμέτρηση, καθώς οι Ολλανδοί μείωσαν στο 72' με τον Μέρντικ και στο 77' ισοφάρισαν με τον Ουέσλεϊ να γυρίζει στη περιοχή και με τη κόντα του Κάρμο η μπάλα πήγε στα δίχτυα.

Intime

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε για τους Πειραιώτες, αφού ο Ντάνι Γκαρθία έδωσε πέναλτι στην Άλκμααρ και ο Μέρτινγκ ευστόχησε απέναντι στον Στουρνάρα για την ολική ανατροπή.

Intime

Τελικό σκορ: 3-2

Ντε Μπούσερ, Γκός, Κούπμαϊνερς, Πάτατι, Κλασίε, Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντικστρα, Κάσιους, Μέρντινκ

Στουρνάρας, Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας, Εσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί