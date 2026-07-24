Οριστικό: Επίσημη η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό προετοίμαζε την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στην ομάδα. Έτσι και έγινε, αφού οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση ύψους 1.300.000 ευρώ στην ομάδα της Ζανκτ Πάουλι, ενώ στην συμφωνία εμπεριέχεται και ποσοστό μεταπώλησης για την γερμανική ομάδα.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία για ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

«Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2013.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους στη διοργάνωση του UEFA Youth League και ως βασικός πανηγύρισε μεγάλες νίκες στη διοργάνωση, απέναντι σε Juventus, Atletico de Madrid, Arsenal και Bayern Munich, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (έξι συμμετοχές).

Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την FC St. Pauli.

Στη Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε ως βασικός τόσο στην άνοδο της ομάδας του τη σεζόν 2023-24, όσο και σε δύο αγωνιστικές περιόδους στην Bundesliga (2024-25, 2025-26), έχοντας συνολικά στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 47 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ.

Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» πριν την επίσημη ανακοίνωση απόκτησης του 29χρονου, είχαν προαναγγείλει την επιστροφή του στην ομάδα, αναρτώντας φωτογραφία του Έλληνα μπακ, γράφοντας «Μαντέψτε ποιος επέστρεψε»

Το προφίλ του Μανώλη Σάλιακα

Ο 29χρονος 'Έλληνας δεξιός μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους, στη διοργάνωση του UEFA Youth League. Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την Ζανκτ Πάουλι. Ο Ελληνας μπακ μέτρησε 120 συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα, με 9 γκολ και 12 ασίστ, ενώ την χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι, πετυχαίνοντας ένα γκολ στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.